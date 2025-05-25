Активированный уголь — мифы о похмелье, похудении и безопасности применения

Активированный уголь. Фото иллюстративное: mtvuutiset.fi

Активированный уголь широко распространен среди людей. Некоторые из них считают, что он помогает избавиться от похмелья, похудеть или остановить определенную боль. Однако эта таблетка не является такой универсальной.

Об этом сообщила врач-эндокринолог и диетолог Екатерина Толстикова в Instagram.

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Помощь от похмелья

Многие считают, что этот сорбент способен выводить алкоголь из организма и нейтрализовать токсины, предотвращая их всасывание.

"Ну на самом деле, если вы будете только сорбент прям запивать алкоголем и пока он будет находиться в желудке, то это условно будет работать", — объяснила Толстикова.

Однако активированный уголь действует именно с растворенным токсином. Впоследствии он попадает в кровь и быстро всасывается, в результате чего не может присоединять молекулы к себе.

По словам врача, использовать активированный уголь можно при пищевой токсикоинфекции.

"Если там есть какой-то токсин в виде бактерий, то он остается в желудке, потому что в желудке долго остается пища или в кишечнике и медленно всасывается в кровь. И таким образом вы действительно можете себе помочь", — сказала она.

Однако сегодня существуют более эффективные сорбенты, в частности кремниевые, которые превосходят активированный уголь.

Помощь в похудении

Толстикова отметила, что активированный уголь не уменьшает аппетит и не сжигает жир, поскольку его основная функция — выведение токсинов и химических веществ при отравлениях.

Миф возник из-за того, что очищение организма часто ассоциируют с похудением.

Безопасность употребления

Длительный и необоснованный прием сорбента может помешать усвоению полезных веществ и витаминов. Кроме того, существует угроза запоров и расстройств пищеварения.

Напомним, назальные спреи хорошо помогают при насморке и заложенности носа, но чрезмерное их использование может привести к осложнениям.

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