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Главная Мода Всегда уместен — универсальный маникюр на каждый день

Всегда уместен — универсальный маникюр на каждый день

Ua en ru
Дата публикации 8 июня 2025 19:46
Универсальный маникюр на все случаи жизни — подойдет ко всему
Красивый маникюр. Фото: Freepik

Идеальное завершение образа — это маникюр. Хочется, чтобы он был не только стильным, но и универсальным. В 2025 году модницы выбирают один вариант, который действительно подойдет под что угодно. Он покоряет своей практичностью.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Универсальный маникюр, который подойдет всем

Если вы хотите сделать маникюр, который подойдет под все, присмотритесь к нюду. Оттенки могут быть абсолютно разными — розовый, персиковый, молочный или бежевый. Любой из них, несмотря на свою простоту, завораживает нежностью и элегантностью.

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Універсальний манікюр, який підійде усім
Нюдовый маникюр. Фото из Instagram

Нюд — это не только про однотонный маникюр. Его можно удачно дополнить дизайном. В частности, попробуйте сделать нюдовый маникюр с градиентом. Это будет выглядеть стильно и добавит нежности.

Універсальний манікюр, який підійде усім
Нюдовый маникюр с градиентом. Фото из Instagram

Этим летом популярными будут нежно-розовый, бледно-сиреневый оттенок, а также цвета топленого молока и кофе. В тренде этого сезона будет миндалевидная или овальная форма. Такой маникюр не только будет выглядеть элегантно, но и визуально сделает руки изящнее.

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Універсальний манікюр, який підійде усім
Нежный нюдовый маникюр. Фото из Instagram

В этом сезоне в тренде натуральность. Индустрия моды устала от большого количества украшений и дизайнов, поэтому минимализм в маникюре будет идеальным решением.

Напомним, ранее мы писали о том, какая форма ногтей будет модной этим летом. Она подойдет всем.

Также мы рассказывали о том, какой маникюр притягивает удачу. Все успешные женщины его делают.

мода тренды маникюр стиль ногти
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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