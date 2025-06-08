Универсальный маникюр на все случаи жизни — подойдет ко всему

Всегда уместен — универсальный маникюр на каждый день
Идеальное завершение образа — это маникюр. Хочется, чтобы он был не только стильным, но и универсальным. В 2025 году модницы выбирают один вариант, который действительно подойдет под что угодно. Он покоряет своей практичностью.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Универсальный маникюр, который подойдет всем
Если вы хотите сделать маникюр, который подойдет под все, присмотритесь к нюду. Оттенки могут быть абсолютно разными — розовый, персиковый, молочный или бежевый. Любой из них, несмотря на свою простоту, завораживает нежностью и элегантностью.
Нюд — это не только про однотонный маникюр. Его можно удачно дополнить дизайном. В частности, попробуйте сделать нюдовый маникюр с градиентом. Это будет выглядеть стильно и добавит нежности.
Этим летом популярными будут нежно-розовый, бледно-сиреневый оттенок, а также цвета топленого молока и кофе. В тренде этого сезона будет миндалевидная или овальная форма. Такой маникюр не только будет выглядеть элегантно, но и визуально сделает руки изящнее.
В этом сезоне в тренде натуральность. Индустрия моды устала от большого количества украшений и дизайнов, поэтому минимализм в маникюре будет идеальным решением.
Напомним, ранее мы писали о том, какая форма ногтей будет модной этим летом. Она подойдет всем.
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