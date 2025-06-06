Найпоетичніший манікюр літа — який вигляд має цей тренд

Дівчина зі стильним манікюром. Фото: Freepik

Цього літа серед модних відтінків для нігтів виривається вперед справжній фаворит — волошковий. Це не просто красивий колір, а класний настрій. Той самий, що навіює спокій, легкість і трохи мрійливості. Він ніби десь між небом і морем — одночасно світлий, свіжий, але з глибиною, яка притягує погляд.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Такий манікюр має ніжний, але не надто простий вигляд. Навпаки — він одразу кидається в очі, але не кричить, а приємно виділяється на фоні класичних нюдів чи яскравих неонів. Ідеальний варіант для тих, хто хоче щось цікаве, але без зайвої драматичності.

Красивий колір нігтів. Фото з Instagram

Що таке волошковий насправді

Цей колір складно описати одним словом. Він буває різним: більш блакитним, іноді з ледь помітною зеленкуватістю, а деколи майже сірим чи пудровим. На нігтях усе залежить від лаку, освітлення й фінішу. Якщо обрати глянець — манікюр вийде яскравим і живим. А якщо додати блискіток або перламутру — ефект буде ще глибшим і цікавішим.

Стильний nail-дизайн. Фото з Instagram

Як носити волошковий колір на нігтях

У нього є суперсила — підходити до всього. Тож можна сміливо фарбувати всі нігті в один тон. Класний вигляд він має на мигдалеподібній формі або трохи подовженій — додає жіночності. А ще він чудово поєднується з іншими кольорами, якщо хочеться трішки експериментів. Наприклад, з кораловим або жовтим — вийде літній, життєрадісний мікс.

Класний манікюр. Фото з Instagram

Сяйво волошкового кольору можна підсилити. Досить обрати лак із легким глітером або нанести зверху прозорий топ із перламутром. Ефект вийде вау, особливо на сонці. А якщо душа просить чогось незвичайного — використайте градієнт. Можна зробити плавний перехід від блакитного до глибокого синього або комбінувати відтінки на різних пальцях. Такий дизайн буде мати оригінальний вигляд.

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