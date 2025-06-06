Самый поэтичный маникюр лета — как выглядит этот тренд

Девушка со стильным маникюром. Фото: Freepik

Этим летом среди модных оттенков для ногтей вырывается вперед настоящий фаворит — васильковый. Это не просто красивый цвет, а классное настроение. То самое, что навевает спокойствие, легкость и немного мечтательности. Он будто где-то между небом и морем — одновременно светлый, свежий, но с глубиной, которая притягивает взгляд.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Такой маникюр выглядит нежно, но не слишком просто. Наоборот — он сразу бросается в глаза, но не кричит, а приятно выделяется на фоне классических нюдов или ярких неонов. Идеальный вариант для тех, кто хочет что-то интересное, но без лишней драматичности.

Красивый цвет ногтей. Фото из Instagram

Что такое васильковый на самом деле

Этот цвет сложно описать одним словом. Он бывает разным: более голубым, иногда с едва заметной зеленоватостью, а иногда почти серым или пудровым. На ногтях все зависит от лака, освещения и финиша. Если выбрать глянец — маникюр получится ярким и живым. А если добавить блесток или перламутра — эффект будет еще глубже и интереснее.

Стильный nail-дизайн. Фото из Instagram

Как носить васильковый цвет на ногтях

У него есть суперсила — подходить ко всему. Так что можно смело красить все ногти в один тон. Классно он смотрится на миндалевидной форме или немного удлиненной — добавляет женственности. А еще он отлично сочетается с другими цветами, если хочется немного экспериментов. Например, с коралловым или желтым — получится летний, жизнерадостный микс.

Классный маникюр. Фото из Instagram

Сияние василькового цвета можно усилить. Достаточно выбрать лак с легким глиттером или нанести сверху прозрачный топ с перламутром. Эффект получится вау, особенно на солнце. А если душа просит чего-то необычного — используйте градиент. Можно сделать плавный переход от голубого к глубокому синему или комбинировать оттенки на разных пальцах. Такой дизайн будет иметь оригинальный вид.

Ранее мы писали о том, какая форма ногтей самая универсальная.

Также мы сообщали, какой маникюр успешные женщины делают на удачу.