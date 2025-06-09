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Главная Мода Маникюр, что пахнет летом — выбираем трендовый голубой

Маникюр, что пахнет летом — выбираем трендовый голубой

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 19:42
Самый стильный маникюр лета-2025 — во всех оттенках голубого
Маникюр в голубом цвете. Фото: Freepik

Если вы тоже не можете пройти мимо ярких и одновременно нежных цветов, голубой — именно тот, который стоит взять на вооружение этим летом. Такой маникюр освежает, смотрится по-разному на каждом оттенке кожи и подходит к любому образу — от романтичного до смелого. Но настоящая его магия в деталях.

Новини.LIVE поделился тремя идеями дизайна, которые точно не захочется снимать этим летом.

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Маникюр, идеально подходящий к лету

Голубой градиент с блеском

Представьте: ногти с мягким переходом от светлого голубого к глубокому синему, будто закат над морем. А сверху легкий слой блесток, которые мерцают на солнце, как мелкие капли воды. Выглядит эффектно, но не слишком вызывающе. Такой дизайн хорошо подходит как к длинным, так и к коротким ногтям. Кстати, это еще и универсальный вариант — подойдет и на отдых, и на работу.

Ефектний манікюр, який має досить універсальний вигляд
Нежный маникюр. Фото из Instagram

Mermaidcore

Этот стиль будто подарок от морской феи. Перламутровая база (можно с чуть розовым или сиреневым подтоном), а поверх нее объемные декоративные элементы: маленькие ракушки, звезды или миниатюрные цветочки. Часто добавляют капельки-глитеры, создающие эффект воды на ногтях. Такие ногти выглядят очень нежно, но привлекают внимание — идеально для летнего свидания или отдыха на побережье.

На літо краще обрати ніжний манікюр
Вариант нежного маникюра с цветками. Фото из Instagram

Фруктовый микродизайн

Этот вариант точно поднимет настроение. Представьте голубую основу (или даже прозрачную), а на кончиках — маленькие арбузики, долька апельсина или вишенки. Рисунки могут быть очень миниатюрными — как наклейки или нарисованные вручную в стиле дудл. Или же просто в таких цветах, что напоминает мороженое, которое так и хочется съесть.

Дизайн манікюру, що нікого не залишить байдужим
Оригинальный дизайн маникюра. Фото из Instagram

С виду вроде бы мелочь, но именно такие детали делают образ живым и веселым. Отличный выбор для каникул или отпуска.

Ранее мы писали о том, какой маникюр подойдет хоть на каждый день, потому что он универсален.

Также мы сообщали, какой дизайн маникюра буквально завораживает с первого взгляда.

мода тренды маникюр стиль ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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