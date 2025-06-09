Самый стильный маникюр лета-2025 — во всех оттенках голубого

Маникюр в голубом цвете. Фото: Freepik

Если вы тоже не можете пройти мимо ярких и одновременно нежных цветов, голубой — именно тот, который стоит взять на вооружение этим летом. Такой маникюр освежает, смотрится по-разному на каждом оттенке кожи и подходит к любому образу — от романтичного до смелого. Но настоящая его магия в деталях.

Новини.LIVE поделился тремя идеями дизайна, которые точно не захочется снимать этим летом.

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Голубой градиент с блеском

Представьте: ногти с мягким переходом от светлого голубого к глубокому синему, будто закат над морем. А сверху легкий слой блесток, которые мерцают на солнце, как мелкие капли воды. Выглядит эффектно, но не слишком вызывающе. Такой дизайн хорошо подходит как к длинным, так и к коротким ногтям. Кстати, это еще и универсальный вариант — подойдет и на отдых, и на работу.

Нежный маникюр. Фото из Instagram

Mermaidcore

Этот стиль будто подарок от морской феи. Перламутровая база (можно с чуть розовым или сиреневым подтоном), а поверх нее объемные декоративные элементы: маленькие ракушки, звезды или миниатюрные цветочки. Часто добавляют капельки-глитеры, создающие эффект воды на ногтях. Такие ногти выглядят очень нежно, но привлекают внимание — идеально для летнего свидания или отдыха на побережье.

Вариант нежного маникюра с цветками. Фото из Instagram

Фруктовый микродизайн

Этот вариант точно поднимет настроение. Представьте голубую основу (или даже прозрачную), а на кончиках — маленькие арбузики, долька апельсина или вишенки. Рисунки могут быть очень миниатюрными — как наклейки или нарисованные вручную в стиле дудл. Или же просто в таких цветах, что напоминает мороженое, которое так и хочется съесть.

Оригинальный дизайн маникюра. Фото из Instagram

С виду вроде бы мелочь, но именно такие детали делают образ живым и веселым. Отличный выбор для каникул или отпуска.

Ранее мы писали о том, какой маникюр подойдет хоть на каждый день, потому что он универсален.

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