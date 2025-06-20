Актуальные летние цвета маникюра для любого стиля — тренды сезона

Интересный маникюр. Фото: Freepik

Лето — это всегда о свободе, смелых идеях и желании попробовать что-то новое. Маникюр в этот сезон превращается в настоящий акцент образа — яркий, живой и передающий настроение. В тренде сейчас сочетание цвета и настроения — от насыщенных, сочных оттенков до нежной естественности. И каждая девушка может найти тот самый цвет, который подчеркнет ее индивидуальность.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Какие оттенки маникюра достойны внимания в 2025 году

Цитрусовое настроение — цвета лимона, лайма, апельсина

Солнце на ногтях — так можно назвать эти оттенки. Ярко-желтый, спелый мандарин или зеленый лайм сразу добавляют энергии и позитива. Лучше всего подойдут для коротких ногтей, особенно если сделать в монохроме с глянцем или матовым покрытием.

Цвет лимона. Фото из Instagram

Персиковый

Этот оттенок настоящая находка для тех, кто любит нежность, но не хочет выглядеть скучно. Персиковый — теплый, деликатный, с едва уловимой розовой ноткой. Он напоминает летние вечера, спелые фрукты и легкость. Идеально подходит как для повседневного маникюра, так и для романтического свидания. Хорошо сочетается с золотистыми элементами или молочным дизайном.

Персиковый оттенок. Фото из Instagram

Водная стихия — бирюза, аквамарин, небесно-голубой

Эти цвета будто дыхание морского бриза. Они освежают, красиво сочетаются с загорелой кожей и добавляют легкости образу.

Красивый маникюр. Фото из Instagram

Классно сочетается омбре с голубым, или можно сделать эффект акварели — получатся будто небесные облака на кончиках пальцев. Идеально для отпуска или просто, чтобы смотреть на ногти и мечтать о море.

Ранее мы писали о том, почему все популярнее становятся рецессионные ногти.

Также мы сообщали о каком маникюре все давно забыли, но зря.