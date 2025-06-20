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Главная Мода Модные оттенки для маникюра, которые будто созданы для лета

Модные оттенки для маникюра, которые будто созданы для лета

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 19:45
Актуальные летние цвета маникюра для любого стиля — тренды сезона
Интересный маникюр. Фото: Freepik
Ключові моменти Какие оттенки маникюра достойны внимания в 2025 году

Лето — это всегда о свободе, смелых идеях и желании попробовать что-то новое. Маникюр в этот сезон превращается в настоящий акцент образа — яркий, живой и передающий настроение. В тренде сейчас сочетание цвета и настроения — от насыщенных, сочных оттенков до нежной естественности. И каждая девушка может найти тот самый цвет, который подчеркнет ее индивидуальность.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Какие оттенки маникюра достойны внимания в 2025 году

Цитрусовое настроение — цвета лимона, лайма, апельсина

Солнце на ногтях — так можно назвать эти оттенки. Ярко-желтый, спелый мандарин или зеленый лайм сразу добавляют энергии и позитива. Лучше всего подойдут для коротких ногтей, особенно если сделать в монохроме с глянцем или матовым покрытием.

Літом сміливо можна робити яскраві відтінки манікюру
Цвет лимона. Фото из Instagram

Персиковый

Этот оттенок настоящая находка для тех, кто любит нежность, но не хочет выглядеть скучно. Персиковый — теплый, деликатный, с едва уловимой розовой ноткой. Он напоминает летние вечера, спелые фрукты и легкость. Идеально подходит как для повседневного маникюра, так и для романтического свидания. Хорошо сочетается с золотистыми элементами или молочным дизайном.

Персиковий відтінок повертається в моду
Персиковый оттенок. Фото из Instagram

Водная стихия — бирюза, аквамарин, небесно-голубой

Эти цвета будто дыхание морского бриза. Они освежают, красиво сочетаются с загорелой кожей и добавляют легкости образу.

Небесно-блакитний манікюр має ефектний вигляд
Красивый маникюр. Фото из Instagram

Классно сочетается омбре с голубым, или можно сделать эффект акварели — получатся будто небесные облака на кончиках пальцев. Идеально для отпуска или просто, чтобы смотреть на ногти и мечтать о море.

Ранее мы писали о том, почему все популярнее становятся рецессионные ногти.

Также мы сообщали о каком маникюре все давно забыли, но зря.

мода маникюр красота стиль ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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