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Головна Мода У моду повертається манікюр, про який всі давно забули

У моду повертається манікюр, про який всі давно забули

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 19:46
Новий суперник мигдальної форми — який манікюр з 2000-х знову у тренді
Ніжний манікюр. Фото: Freepik
Ключові моменти Кому пасують квадратні нігті

Колись ця форма нігтів була всюди — її носили Крістіна Агілера, Дженніфер Лопес та майже кожна зірка початку 2000-х. Потім квадратні нігті пішли у тінь, поступившись місцем мигдалеподібним формам. Але мода, як відомо, любить коло, і тепер квадрат знову у тренді.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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І це зовсім не той "важкий" квадрат, що був колись. Сучасний варіант — це або класичні чіткі краї, або трохи пом’якшені кутики, так званий "м’який квадрат", що має більш природний й універсальний вигляд. Така форма чудово пасує до будь-якого стилю — від сміливого до мінімалістичного.

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Кому пасують квадратні нігті

Багато хто вважає, що квадрат — це лише для довгих і тонких пальців. Але це міф. Головне правильно підібрати довжину й колір. Якщо у вас широкі нігтьові пластини чи коротші пальці — просто не робіть нігті надто довгими, виберіть нюдовий або прозорий відтінок, додайте трохи блиску або напівпрозорий малюнок. Ефект буде зовсім інший — пальці візуально витягнуться, а руки матимуть доглянутий вигляд.

Квадратні нігті зараз в тренді
Квадратні нігті. Фото з Instagram

Який манікюр зробити на квадратних нігтях

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Квадрат любить кольори. Насичені винні, ніжні пастельні, сміливі чорні, глянцеві чи матові — усе це йому пасує. Якщо не хочеться експериментів, завжди можна звернутись до перевіреної класики: французький манікюр на квадратних нігтях має лаконічний і дуже стильний вигляд.

Особливо якщо зробити тонку лінію усмішки або навіть кольоровий френч — наприклад, у відтінку фуксії чи шоколаду.

Манікюр на квадратних нігтях має особливий вигляд
Френч на квадратних нігтях. Фото з Instagram

А ще на квадратній формі добре "сидить" глибокий червоний, нюд із блиском, дизайн з мармуровими розводами, або тонкий геометричний малюнок. Словом, є де розгулятися.

Раніше ми писали про те, в якому кольорі модно зараз робити манікюр.

Також ми повідомляли, який манікюр часто роблять успішні жінки.

мода манікюр краса стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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