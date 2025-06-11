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Главная Мода В моду возвращается маникюр, о котором все давно забыли

В моду возвращается маникюр, о котором все давно забыли

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 19:46
Новый соперник миндальной формы — какой маникюр из 2000-х снова в тренде
Нежный маникюр. Фото: Freepik
Ключові моменти Кому подходят квадратные ногти

Когда-то эта форма ногтей была повсюду — ее носили Кристина Агилера, Дженнифер Лопес и почти каждая звезда начала 2000-х. Затем квадратные ногти ушли в тень, уступив место миндалевидным формам. Но мода, как известно, любит круг, и теперь квадрат снова в тренде.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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И это совсем не тот "тяжелый" квадрат, что был когда-то. Современный вариант — это либо классические четкие края, либо немного смягченные уголки, так называемый "мягкий квадрат", который выглядит более естественно и универсально. Такая форма отлично подходит к любому стилю — от смелого до минималистичного.

Кому подходят квадратные ногти

Многие считают, что квадрат — это только для длинных и тонких пальцев. Но это миф. Главное правильно подобрать длину и цвет. Если у вас широкие ногтевые пластины или более короткие пальцы — просто не делайте ногти слишком длинными, выберите нюдовый или прозрачный оттенок, добавьте немного блеска или полупрозрачный рисунок. Эффект будет совсем другой — пальцы визуально вытянутся, а руки будут выглядеть ухоженно.

Квадратні нігті зараз в тренді
Квадратные ногти. Фото из Instagram

Какой маникюр сделать на квадратных ногтях

Квадрат любит цвета. Насыщенные винные, нежные пастельные, смелые черные, глянцевые или матовые — все это ему подходит. Если не хочется экспериментов, всегда можно обратиться к проверенной классике: французский маникюр на квадратных ногтях выглядит лаконично и очень стильно.

Особенно если сделать тонкую линию улыбки или даже цветной френч — например, в оттенке фуксии или шоколада.

Манікюр на квадратних нігтях має особливий вигляд
Френч на квадратных ногтях. Фото из Instagram

А еще на квадратной форме хорошо "сидит" глубокий красный, нюд с блеском, дизайн с мраморными разводами, или тонкий геометрический рисунок. Словом, есть где разгуляться.

Ранее мы писали о том, в каком цвете модно сейчас делать маникюр.

Также мы сообщали, какой маникюр часто делают успешные женщины.

мода маникюр красота стиль ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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