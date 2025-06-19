Ідея манікюру, яка захопила TikTok — що таке рецесійні нігті

Дівчина з гарним манікюром. Фото: Freepik

У соцмережах з'явився новий б’юті-тренд — "нігті рецесії". Все більше жінок вирішують відмовитися від дорогого гелевого манікюру та повертаються до коротких, непокритих нігтів. Хтось називає це економією, інші модною заявою. Але чи справді відсутність гелю на руках може розповісти щось про стан економіки?

Про це пише Huffpost.

Реклама

Читайте також:

Чому мінімалістичний манікюр стає все більш популярним

Маркетологиня з Нью-Йорка Ро Вілсон щомісяця витрачала на гелевий манікюр до 150 доларів. Та одного разу вирішила дати своїм нігтям відпочити і водночас полегшила витрати. Її новий стиль — короткі, "голі" нігті — вона жартома називає "індикатором рецесії".

У TikTok ця ідея підхопилась миттєво. Користувачі масово діляться роликами під тегами #recessionnails або #princessnails, де демонструють лаконічний манікюр як спосіб зекономити і не втратити стиль.

Доглянуті нігті. Фото з Instagram

Але економісти не поспішають узагальнювати. Крістофер Кларк з Вашингтонського університету стверджує, що прості нігті можуть бути сигналом того, що ми намагаємось скорочувати витрати. Але назвати це серйозним економічним показником — перебільшення. Економісти вважають, що справжні сигнали рецесії — це безробіття, падіння інвестицій, а не тренди у манікюрі.

Проте Кларк визнає, що людям важливо якось візуалізувати свої тривоги. Тому ми і шукаємо символи: хтось бачить рецесію в ціні на яйця, а хтось — у власному манікюрі.

Гарний манікюр. Фото з Instagram

Нейл-майстри також не вірять, що короткі нігті — це обов’язково про економіку. Вони кажуть, що довгі нігті все ще в моді, просто клієнти стали рідше приходити або просити простіший дизайн. Тобто не відмовляються повністю, а радше оптимізують витрати.

Молочний манікюр. Фото з Instagram

Крістіна Тран, майстриня з Лос-Анджелеса, додала, що коли люди просять щось "просто й швидко", вона розуміє — справа, можливо, у гаманці. А інша майстриня, Сігурні Нуньєс, каже, що справжні "рецесійні нігті" — це ті, які ви самі собі нафарбували вдома перед дзеркалом. Як у 2008-му, коли жінки масово купували лак в аптеці і робили манікюр самотужки. То це мода чи криза? Складається враження, що і те, і те.

Раніше ми писали про те, якому універсальному манікюрові віддають перевагу багаті та відомі жінки.

Також ми повідомляли про манікюр, що буде актуальним у всі часи.