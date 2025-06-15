Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Завжди в моді — який манікюр обирають жінки-мільйонерки

Завжди в моді — який манікюр обирають жінки-мільйонерки

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 19:40
Манікюр жінок-мільйонерок — три кольори, які завжди у тренді
Красивий манікюр. Фото: Freepik
Ключові моменти Який манікюр має дорогий вигляд

Манікюр — це справжня візитівка жінки. Вдалий колір та дизайн придає охайності й свіжості рукам. Відомі акторки, співачки та бізнеследі віддають перевагу кільком улюбленим кольорам, які мають дорогий вигляд та не виходять з моди.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Який манікюр має дорогий вигляд

Класичний френч

Цей дизайн — вічна класика. Він елегантний та завжди доречний. Зірки просто обожнюють французький манікюр. Прозора, бежева чи рожева основа та тонка біла смужка на кінчиках нігтів робить цей дизайн дійсно вишуканим та красивим.

Який манікюр має дорогий вигляд
Французький манікюр. Фото з Instagram

Соковитий червоний

Цей колір манікюру — про впевненість у собі. Його обирають жінки, які не бояться заявити про себе: яскравий, насичений й безкомпромісний — червоний дизайн стане родзинкою будь-якого образу. Він має розкішний вигляд та пасує геть під усе.

Який манікюр має дорогий вигляд
Червоний манікюр. Фото з Instagram

Майже прозорий нюд

Тонкий та ледве помітний відтінок на нігтях вже давно асоціюється зі стилем "old money". Такий манікюр має акуратний й універсальний вигляд. Його легко поєднати з будь-яким образом. Прозорий нюд — це саме той відтінок, який підкреслює доглянутість та статус.

Який манікюр має дорогий вигляд
Нюдовий манікюр. Фото з Instagram

Ці варіанти дизайнів стали базовими та не виходять з моди. Вони ідеально підійдуть тим, хто любить класику та стриманість.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі жіночі парфуми десятиліття. Вони не вийдуть з моди ніколи.

Також ми розповідали про те, яка жіноча стрижка буде популярною цього літа. Це нова версія каре.

мода тренди манікюр стиль нігті
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації