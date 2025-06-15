Манікюр жінок-мільйонерок — три кольори, які завжди у тренді

Красивий манікюр. Фото: Freepik

Манікюр — це справжня візитівка жінки. Вдалий колір та дизайн придає охайності й свіжості рукам. Відомі акторки, співачки та бізнеследі віддають перевагу кільком улюбленим кольорам, які мають дорогий вигляд та не виходять з моди.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Який манікюр має дорогий вигляд

Класичний френч

Цей дизайн — вічна класика. Він елегантний та завжди доречний. Зірки просто обожнюють французький манікюр. Прозора, бежева чи рожева основа та тонка біла смужка на кінчиках нігтів робить цей дизайн дійсно вишуканим та красивим.

Французький манікюр. Фото з Instagram

Соковитий червоний

Цей колір манікюру — про впевненість у собі. Його обирають жінки, які не бояться заявити про себе: яскравий, насичений й безкомпромісний — червоний дизайн стане родзинкою будь-якого образу. Він має розкішний вигляд та пасує геть під усе.

Червоний манікюр. Фото з Instagram

Майже прозорий нюд

Тонкий та ледве помітний відтінок на нігтях вже давно асоціюється зі стилем "old money". Такий манікюр має акуратний й універсальний вигляд. Його легко поєднати з будь-яким образом. Прозорий нюд — це саме той відтінок, який підкреслює доглянутість та статус.

Нюдовий манікюр. Фото з Instagram

Ці варіанти дизайнів стали базовими та не виходять з моди. Вони ідеально підійдуть тим, хто любить класику та стриманість.

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