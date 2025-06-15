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Главная Мода Всегда в моде — какой маникюр выбирают женщины-миллионерши

Всегда в моде — какой маникюр выбирают женщины-миллионерши

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 19:40
Маникюр женщин-миллионерок — три цвета, которые всегда в тренде
Красивый маникюр. Фото: Freepik
Ключові моменти Какой маникюр выглядит дорого

Маникюр — это настоящая визитная карточка женщины. Удачный цвет и дизайн придает опрятности и свежести рукам. Известные актрисы, певицы и бизнес-леди отдают предпочтение нескольким любимым цветам, которые имеют дорогой вид и не выходят из моды.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какой маникюр выглядит дорого

Классический френч

Этот дизайн — вечная классика, он элегантный и всегда уместен. Звезды просто обожают французский маникюр. Прозрачная, бежевая или розовая основа и тонкая белая полоска на кончиках ногтей делает этот дизайн действительно изысканным и красивым.

Який манікюр має дорогий вигляд
Французский маникюр. Фото из Instagram

Сочный красный

Этот цвет маникюра — об уверенности в себе. Его выбирают женщины, которые не боятся заявить о себе: яркий, насыщенный и бескомпромиссный — красный дизайн станет изюминкой любого образа. Он выглядит роскошно и подходит абсолютно под все.

Який манікюр має дорогий вигляд
Красный маникюр. Фото из Instagram

Почти прозрачный нюд

Тонкий и едва заметный оттенок на ногтях уже давно ассоциируется со стилем "old money". Такой маникюр выглядит аккуратным и универсальным. Его легко совместить с любым образом. Прозрачный нюд — это именно тот оттенок, который подчеркивает ухоженность и статус.

Який манікюр має дорогий вигляд
Нюдовый маникюр. Фото из Instagram

Эти варианты дизайнов стали базовыми и не выходят из моды. Они идеально подойдут тем, кто любит классику и сдержанность.

Напомним, ранее мы писали о лучших женских духах десятилетия. Они не выйдут из моды никогда.

Также мы рассказывали о том, какая женская стрижка будет популярной этим летом. Это новая версия каре.

 

мода тренды маникюр стиль ногти
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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