Маникюр женщин-миллионерок — три цвета, которые всегда в тренде

Красивый маникюр. Фото: Freepik

Маникюр — это настоящая визитная карточка женщины. Удачный цвет и дизайн придает опрятности и свежести рукам. Известные актрисы, певицы и бизнес-леди отдают предпочтение нескольким любимым цветам, которые имеют дорогой вид и не выходят из моды.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Классический френч

Этот дизайн — вечная классика, он элегантный и всегда уместен. Звезды просто обожают французский маникюр. Прозрачная, бежевая или розовая основа и тонкая белая полоска на кончиках ногтей делает этот дизайн действительно изысканным и красивым.

Французский маникюр. Фото из Instagram

Сочный красный

Этот цвет маникюра — об уверенности в себе. Его выбирают женщины, которые не боятся заявить о себе: яркий, насыщенный и бескомпромиссный — красный дизайн станет изюминкой любого образа. Он выглядит роскошно и подходит абсолютно под все.

Красный маникюр. Фото из Instagram

Почти прозрачный нюд

Тонкий и едва заметный оттенок на ногтях уже давно ассоциируется со стилем "old money". Такой маникюр выглядит аккуратным и универсальным. Его легко совместить с любым образом. Прозрачный нюд — это именно тот оттенок, который подчеркивает ухоженность и статус.

Нюдовый маникюр. Фото из Instagram

Эти варианты дизайнов стали базовыми и не выходят из моды. Они идеально подойдут тем, кто любит классику и сдержанность.

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