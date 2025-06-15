Маникюр женщин-миллионерок — три цвета, которые всегда в тренде

Всегда в моде — какой маникюр выбирают женщины-миллионерши
Маникюр — это настоящая визитная карточка женщины. Удачный цвет и дизайн придает опрятности и свежести рукам. Известные актрисы, певицы и бизнес-леди отдают предпочтение нескольким любимым цветам, которые имеют дорогой вид и не выходят из моды.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какой маникюр выглядит дорого
Классический френч
Этот дизайн — вечная классика, он элегантный и всегда уместен. Звезды просто обожают французский маникюр. Прозрачная, бежевая или розовая основа и тонкая белая полоска на кончиках ногтей делает этот дизайн действительно изысканным и красивым.
Сочный красный
Этот цвет маникюра — об уверенности в себе. Его выбирают женщины, которые не боятся заявить о себе: яркий, насыщенный и бескомпромиссный — красный дизайн станет изюминкой любого образа. Он выглядит роскошно и подходит абсолютно под все.
Почти прозрачный нюд
Тонкий и едва заметный оттенок на ногтях уже давно ассоциируется со стилем "old money". Такой маникюр выглядит аккуратным и универсальным. Его легко совместить с любым образом. Прозрачный нюд — это именно тот оттенок, который подчеркивает ухоженность и статус.
Эти варианты дизайнов стали базовыми и не выходят из моды. Они идеально подойдут тем, кто любит классику и сдержанность.
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