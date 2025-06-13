Ангельські хромовані нігті — новий nail-тренд, що вас здивує

Хромовані нігті — ідеальний тренд для літа 2025 року
Цього літа про нігті можна сказати просто: ніжно, блискуче, без зайвого. Якщо вам набрид нудний нюд і хочеться чогось нового, але не крикливого — спробуйте ангельський хром. Він не кидається в очі, але привертає увагу. Такий собі ефект "ніби нічого особливого, але має розкішний вигляд".
Новини.LIVE розповість про це більше.
Що це за новий nail-nренд
Усе почалося з того, що одна майстриня з Кореї — Сан Сунг Кім — виклала відео з ніжним, блискучим покриттям на прозорій основі. І тут понеслося — тренд підхопили нейл-майстри по всьому світу. Суть проста: база натуральна або дуже світла, а поверх неї шар із м’яким хромованим сяйвом і легким ефектом "котячого ока". Без блискіток, без камінців — тільки світло й глибина кольору.
@amnailhaus
Tutorial on how I achieved this silver cateye effect glass nails ❄️ I used @dndgel perfect nude for my base color but any nude color can work for this look! If you have any questions, please let me know 💗#winternails #holidaynails #christmasnails #festivenails #nailtransformation #nailtutorial #dallasnailtech #planonails #planonailtech #dallasnails #cateyenails #cateyenailtutorial♬ Peggy - Ceechynaa
А які відтінки обрати
Це історія не про кольори, а про настрій. Ніжно-рожевий, молочний, прозорий, ледь лавандовий чи масляний — усе, що має ніжний вигляд. Ідеально підійде і для офісу, і для відпустки, і навіть для весілля.
Чому всі ним захоплюються
Бо має дорогий вигляд, а робиться просто. Не треба яскравого лаку чи складного дизайну — уся фішка в тому, як світло грає на поверхні нігтя. Це такий собі "макіяж без макіяжу" — тільки для нігтів. Стримано, але ефектно.
Тобто, якщо коротко, ангельський хром — це про те, як зробити манікюр, який буде і помітним, і делікатним водночас. І саме в цьому його сила.
Раніше ми писали про те, який манікюр з минулого повертається в моду.
Також ми повідомляли, в якому модному кольорі зробити манікюр цього літа.
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