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Главная Мода Хромированные ногти — идеальный тренд для лета 2025 года

Хромированные ногти — идеальный тренд для лета 2025 года

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 21:03
Ангельские хромированные ногти — новый nail-тренд, который вас удивит
Нежный маникюр. Фото: Freepik
Ключові моменти Что это за новый nail-ренд

Этим летом о ногтях можно сказать просто: нежно, блестяще, без лишнего. Если вам надоел скучный нюд и хочется чего-то нового, но не кричащего — попробуйте ангельский хром. Он не бросается в глаза, но привлекает внимание. Такой себе эффект "вроде ничего особенного, но выглядит роскошно".

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

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Что это за новый nail-ренд

Все началось с того, что один мастер из Кореи — Сан Сунг Ким — выложила видео с нежным, блестящим покрытием на прозрачной основе. И тут понеслось — тренд подхватили нейл-мастера по всему миру. Суть проста: база натуральная или очень светлая, а поверх нее слой с мягким хромированным сиянием и легким эффектом "кошачьего глаза". Без блесток, без камушков — только свет и глубина цвета.

@amnailhaus

Tutorial о том, как я добилась этого серебряного эффекта катеи стеклянных ногтей ❄️ Я использовала @dndgel perfect nude для базового цвета, но любой нюдовый цвет может работать для этого образа! Если у вас есть вопросы, пожалуйста, дайте мне знать 💗#winternails #holidaynails #holidaynails #christmasnails #festivenails #nailtransformation #nailtutorial #dallasnailtech #planonails #planonailtech #dallasnails #cateyenails #cateyenailtutorial

♬ Peggy - Ceechynaa

А какие оттенки выбрать

Это история не о цветах, а о настроении. Нежно-розовый, молочный, прозрачный, едва лавандовый или масляный — все, что имеет нежный вид. Идеально подойдет и для офиса, и для отпуска, и даже для свадьбы.

Універсальний манікюр на всі випадки життя
Нежный маникюр. Фото из Instagram

Почему все им восхищаются

Потому что выглядит дорого, а делается просто. Не надо яркого лака или сложного дизайна — вся фишка в том, как свет играет на поверхности ногтя. Это такой себе "макияж без макияжа" — только для ногтей. Сдержанно, но эффектно.

Стильний манікюр, який робиться дуже просто
Стильный маникюр. Фото из Instagram

То есть, если коротко, ангельский хром — это о том, как сделать маникюр, который будет и заметным, и деликатным одновременно. И именно в этом его сила.

Ранее мы писали о том, какой маникюр из прошлого возвращается в моду.

Также мы сообщали, в каком модном цвете сделать маникюр этим летом.

мода тренды маникюр стиль ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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