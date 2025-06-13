Ангельские хромированные ногти — новый nail-тренд, который вас удивит

Нежный маникюр. Фото: Freepik

Этим летом о ногтях можно сказать просто: нежно, блестяще, без лишнего. Если вам надоел скучный нюд и хочется чего-то нового, но не кричащего — попробуйте ангельский хром. Он не бросается в глаза, но привлекает внимание. Такой себе эффект "вроде ничего особенного, но выглядит роскошно".

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

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Что это за новый nail-ренд

Все началось с того, что один мастер из Кореи — Сан Сунг Ким — выложила видео с нежным, блестящим покрытием на прозрачной основе. И тут понеслось — тренд подхватили нейл-мастера по всему миру. Суть проста: база натуральная или очень светлая, а поверх нее слой с мягким хромированным сиянием и легким эффектом "кошачьего глаза". Без блесток, без камушков — только свет и глубина цвета.

А какие оттенки выбрать

Это история не о цветах, а о настроении. Нежно-розовый, молочный, прозрачный, едва лавандовый или масляный — все, что имеет нежный вид. Идеально подойдет и для офиса, и для отпуска, и даже для свадьбы.

Нежный маникюр. Фото из Instagram

Почему все им восхищаются

Потому что выглядит дорого, а делается просто. Не надо яркого лака или сложного дизайна — вся фишка в том, как свет играет на поверхности ногтя. Это такой себе "макияж без макияжа" — только для ногтей. Сдержанно, но эффектно.

Стильный маникюр. Фото из Instagram

То есть, если коротко, ангельский хром — это о том, как сделать маникюр, который будет и заметным, и деликатным одновременно. И именно в этом его сила.

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