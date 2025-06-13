Ангельские хромированные ногти — новый nail-тренд, который вас удивит

Хромированные ногти — идеальный тренд для лета 2025 года
Этим летом о ногтях можно сказать просто: нежно, блестяще, без лишнего. Если вам надоел скучный нюд и хочется чего-то нового, но не кричащего — попробуйте ангельский хром. Он не бросается в глаза, но привлекает внимание. Такой себе эффект "вроде ничего особенного, но выглядит роскошно".
Новини.LIVE расскажет об этом больше.
Что это за новый nail-ренд
Все началось с того, что один мастер из Кореи — Сан Сунг Ким — выложила видео с нежным, блестящим покрытием на прозрачной основе. И тут понеслось — тренд подхватили нейл-мастера по всему миру. Суть проста: база натуральная или очень светлая, а поверх нее слой с мягким хромированным сиянием и легким эффектом "кошачьего глаза". Без блесток, без камушков — только свет и глубина цвета.
@amnailhaus
Tutorial о том, как я добилась этого серебряного эффекта катеи стеклянных ногтей ❄️ Я использовала @dndgel perfect nude для базового цвета, но любой нюдовый цвет может работать для этого образа! Если у вас есть вопросы, пожалуйста, дайте мне знать 💗#winternails #holidaynails #holidaynails #christmasnails #festivenails #nailtransformation #nailtutorial #dallasnailtech #planonails #planonailtech #dallasnails #cateyenails #cateyenailtutorial♬ Peggy - Ceechynaa
А какие оттенки выбрать
Это история не о цветах, а о настроении. Нежно-розовый, молочный, прозрачный, едва лавандовый или масляный — все, что имеет нежный вид. Идеально подойдет и для офиса, и для отпуска, и даже для свадьбы.
Почему все им восхищаются
Потому что выглядит дорого, а делается просто. Не надо яркого лака или сложного дизайна — вся фишка в том, как свет играет на поверхности ногтя. Это такой себе "макияж без макияжа" — только для ногтей. Сдержанно, но эффектно.
То есть, если коротко, ангельский хром — это о том, как сделать маникюр, который будет и заметным, и деликатным одновременно. И именно в этом его сила.
Ранее мы писали о том, какой маникюр из прошлого возвращается в моду.
Также мы сообщали, в каком модном цвете сделать маникюр этим летом.
Читайте Новини.LIVE!