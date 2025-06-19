Идея маникюра, которая захватила TikTok - что такое рецессионные ногти

Девушка с красивым маникюром. Фото: Freepik

В соцсетях появился новый бьюти-тренд — "ногти рецессии". Все больше женщин решают отказаться от дорогостоящего гелевого маникюра и возвращаются к коротким, непокрытым ногтям. Кто-то называет это экономией, другие модным заявлением. Но действительно ли отсутствие геля на руках может рассказать что-то о состоянии экономики?

Об этом пишет Huffpost.

Реклама

Читайте также:

Почему минималистичный маникюр становится все более популярным

Маркетолог из Нью-Йорка Ро Уилсон ежемесячно тратила на гелевый маникюр до 150 долларов. Но однажды решила дать своим ногтям отдохнуть и заодно облегчила расходы. Ее новый стиль — короткие, "голые" ногти — она в шутку называет "индикатором рецессии".

В TikTok эта идея подхватилась мгновенно. Пользователи массово делятся роликами под тегами #recessionnails или #princessnails, где демонстрируют лаконичный маникюр как способ сэкономить и не потерять стиль.

Ухоженные ногти. Фото из Instagram

Но экономисты не спешат обобщать. Кристофер Кларк из Вашингтонского университета утверждает, что простые ногти могут быть сигналом того, что мы пытаемся сокращать расходы. Но назвать это серьезным экономическим показателем — преувеличение. Экономисты считают, что настоящие сигналы рецессии — это безработица, падение инвестиций, а не тренды в маникюре.

Однако Кларк признает, что людям важно как-то визуализировать свои тревоги. Поэтому мы и ищем символы: кто-то видит рецессию в цене на яйца, а кто-то — в собственном маникюре.

Красивый маникюр. Фото из Instagram

Нейл-мастера также не верят, что короткие ногти — это обязательно об экономике. Они говорят, что длинные ногти все еще в моде, просто клиенты стали реже приходить или просить более простой дизайн. То есть не отказываются полностью, а скорее оптимизируют расходы.

Молочный маникюр. Фото из Instagram

Кристина Тран, мастер из Лос-Анджелеса, добавила, что когда люди просят что-то "просто и быстро", она понимает — дело, возможно, в кошельке. А другой мастер, Сигурни Нуньес, говорит, что настоящие "рецессионные ногти" — это те, которые вы сами себе накрасили дома перед зеркалом. Как в 2008-м, когда женщины массово покупали лак в аптеке и делали маникюр самостоятельно. Так это мода или кризис? Складывается впечатление, что и то, и другое.

Ранее мы писали о том, какой универсальный маникюр предпочитают богатые и известные женщины.

Также мы сообщали о маникюре, который будет актуальным во все времена.