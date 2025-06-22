Найромантичніший манікюр — який новий тренд підкорює модниць

Красивий манікюр. Фото: Freepik

Елегантний, вишуканий та романтичний — це все про новий тренд в манікюрі "princess nails". Такий дизайн став дуже популярним в соцмережах та підкорив серця модниць своїм шармом й ніжністю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Новий тренд "нігті принцеси"

В соцмережах шаленої популярності набирає тренд "princess nails". Модницям, які стежать за модними тенденціями, варто обов'язково звернути увагу на такий манікюр. Це не просто милий дизайн, а чудовий тандем блиску, ніжності та романтичності.

Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Головне у манікюрі "нігті принцеси" — пастельні відтінки. Віддайте перевагу скляному глянцю, перламутру та легкому мерехтінню. Ідеально для такого дизайну пасуватимуть ніжно рожевий колір, доповнений ледь помітними прикрасами.

Красивий манікюр. Фото з Instagram

Такий манікюр підійде для нігтів будь-якої форми та довжини, однак найкраще поєднувати "princess nails" з мигдалевою формою. Цей варіант чудово підійде тим, хто не боїться бути поміченим.

Рожевий манікюр. Фото з Instagram

Якщо ж ви любите скромні акценти, спробуйте зробити короткі нігті. Доповніть їх ніжним дизайном. Цей тренд буде мати дуже жіночний вигляд та придаватиме акуратності рукам.

Романтичний манікюр. Фото з Instagram

"Princess nails" — це про літню романтику та легкість. Такі нігті підкреслять ваш образ для побачення в затишному ресторані чи неспішної прогулянки з подружкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який манікюр обирають жінки-мільйонерки. Він завжди в тренді.

Також ми розповідали про те, що модними цього літа будуть хромовані нігті. Це ідеальний варіант для тих, кому набрид нюд.