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Головна Мода Princess nails — новий тренд, який підкорює серця модниць

Princess nails — новий тренд, який підкорює серця модниць

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 19:46
Найромантичніший манікюр — який новий тренд підкорює модниць
Красивий манікюр. Фото: Freepik
Ключові моменти Новий тренд "нігті принцеси"

Елегантний, вишуканий та романтичний — це все про новий тренд в манікюрі "princess nails". Такий дизайн став дуже популярним в соцмережах та підкорив серця модниць своїм шармом й ніжністю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Новий тренд "нігті принцеси"

В соцмережах шаленої популярності набирає тренд "princess nails". Модницям, які стежать за модними тенденціями, варто обов'язково звернути увагу на такий манікюр. Це не просто милий дизайн, а чудовий тандем блиску, ніжності та романтичності.

Новий тренд нігті принцеси
Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Головне у манікюрі "нігті принцеси" — пастельні відтінки. Віддайте перевагу скляному глянцю, перламутру та легкому мерехтінню. Ідеально для такого дизайну пасуватимуть ніжно рожевий колір, доповнений ледь помітними прикрасами.

Новий тренд нігті принцеси
Красивий манікюр. Фото з Instagram

Такий манікюр підійде для нігтів будь-якої форми та довжини, однак найкраще поєднувати "princess nails" з мигдалевою формою. Цей варіант чудово підійде тим, хто не боїться бути поміченим.

Новий тренд нігті принцеси
Рожевий манікюр. Фото з Instagram

Якщо ж ви любите скромні акценти, спробуйте зробити короткі нігті. Доповніть їх ніжним дизайном. Цей тренд буде мати дуже жіночний вигляд та придаватиме акуратності рукам.

Новий тренд нігті принцеси
Романтичний манікюр. Фото з Instagram

"Princess nails" — це про літню романтику та легкість. Такі нігті підкреслять ваш образ для побачення в затишному ресторані чи неспішної прогулянки з подружкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який манікюр обирають жінки-мільйонерки. Він завжди в тренді.

Також ми розповідали про те, що модними цього літа будуть хромовані нігті. Це ідеальний варіант для тих, кому набрид нюд.

мода тренди манікюр стиль нігті
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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