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Главная Мода Princess nails — новый тренд, который покоряет сердца модниц

Princess nails — новый тренд, который покоряет сердца модниц

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 19:46
Самый романтичный маникюр — какой новый тренд покоряет модниц
Красивый маникюр красивый маникюр. Фото: Freepik
Ключові моменти Новый тренд "ногти принцессы"

Элегантный, изысканный и романтичный — это все о новом тренде в маникюре "princess nails". Такой дизайн стал очень популярным в соцсетях и покорил сердца модниц своим шармом и нежностью.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Новый тренд "ногти принцессы"

В соцсетях бешеной популярности набирает тренд "princess nails". Модницам, которые следят за модными тенденциями, стоит обязательно обратить внимание на такой маникюр. Это не просто милый дизайн, а великолепный тандем блеска, нежности и романтичности.

Новий тренд нігті принцеси
Нежный маникюр нежный маникюр. Фото из Instagram

Главное в маникюре "ногти принцессы" — пастельные оттенки. Отдайте предпочтение стеклянному глянцу, перламутру и легкому мерцанию. Идеально для такого дизайна подойдет нежно-розовый цвет, дополненный едва заметными украшениями.

Новий тренд нігті принцеси
Красивый маникюр. Фото из Instagram

Такой маникюр подойдет для ногтей любой формы и длины, однако лучше всего сочетать "princess nails" с миндальной формой. Этот вариант прекрасно подойдет тем, кто не боится быть замеченным.

Новий тренд нігті принцеси
Розовый маникюр в розовом цвете. Фото из Instagram

Если же вы любите скромные акценты, попробуйте сделать короткие ногти. Дополните их нежным дизайном. Этот тренд будет выглядеть очень женственно и придаст аккуратности рукам.

Новий тренд нігті принцеси
Романтический маникюр. Фото из Instagram

"Princess nails" — это о летней романтике и легкости. Такие ногти подчеркнут ваш образ для свидания в уютном ресторане или неспешной прогулки с подружкой.

Напомним, ранее мы писали о том, какой маникюр выбирают женщины-миллионерши. Он всегда в тренде.

Также мы рассказывали о том, что модными этим летом будут хромированные ногти. Это идеальный вариант для тех, кому надоел нюд.

мода тренды маникюр стиль ногти
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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