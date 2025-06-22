Самый романтичный маникюр — какой новый тренд покоряет модниц

Princess nails — новый тренд, который покоряет сердца модниц
Элегантный, изысканный и романтичный — это все о новом тренде в маникюре "princess nails". Такой дизайн стал очень популярным в соцсетях и покорил сердца модниц своим шармом и нежностью.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Новый тренд "ногти принцессы"
В соцсетях бешеной популярности набирает тренд "princess nails". Модницам, которые следят за модными тенденциями, стоит обязательно обратить внимание на такой маникюр. Это не просто милый дизайн, а великолепный тандем блеска, нежности и романтичности.
Главное в маникюре "ногти принцессы" — пастельные оттенки. Отдайте предпочтение стеклянному глянцу, перламутру и легкому мерцанию. Идеально для такого дизайна подойдет нежно-розовый цвет, дополненный едва заметными украшениями.
Такой маникюр подойдет для ногтей любой формы и длины, однако лучше всего сочетать "princess nails" с миндальной формой. Этот вариант прекрасно подойдет тем, кто не боится быть замеченным.
Если же вы любите скромные акценты, попробуйте сделать короткие ногти. Дополните их нежным дизайном. Этот тренд будет выглядеть очень женственно и придаст аккуратности рукам.
"Princess nails" — это о летней романтике и легкости. Такие ногти подчеркнут ваш образ для свидания в уютном ресторане или неспешной прогулки с подружкой.
Напомним, ранее мы писали о том, какой маникюр выбирают женщины-миллионерши. Он всегда в тренде.
Также мы рассказывали о том, что модными этим летом будут хромированные ногти. Это идеальный вариант для тех, кому надоел нюд.
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