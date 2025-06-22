Самый романтичный маникюр — какой новый тренд покоряет модниц

Красивый маникюр красивый маникюр. Фото: Freepik

Элегантный, изысканный и романтичный — это все о новом тренде в маникюре "princess nails". Такой дизайн стал очень популярным в соцсетях и покорил сердца модниц своим шармом и нежностью.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Новый тренд "ногти принцессы"

В соцсетях бешеной популярности набирает тренд "princess nails". Модницам, которые следят за модными тенденциями, стоит обязательно обратить внимание на такой маникюр. Это не просто милый дизайн, а великолепный тандем блеска, нежности и романтичности.

Нежный маникюр нежный маникюр. Фото из Instagram

Главное в маникюре "ногти принцессы" — пастельные оттенки. Отдайте предпочтение стеклянному глянцу, перламутру и легкому мерцанию. Идеально для такого дизайна подойдет нежно-розовый цвет, дополненный едва заметными украшениями.

Красивый маникюр. Фото из Instagram

Такой маникюр подойдет для ногтей любой формы и длины, однако лучше всего сочетать "princess nails" с миндальной формой. Этот вариант прекрасно подойдет тем, кто не боится быть замеченным.

Розовый маникюр в розовом цвете. Фото из Instagram

Если же вы любите скромные акценты, попробуйте сделать короткие ногти. Дополните их нежным дизайном. Этот тренд будет выглядеть очень женственно и придаст аккуратности рукам.

Романтический маникюр. Фото из Instagram

"Princess nails" — это о летней романтике и легкости. Такие ногти подчеркнут ваш образ для свидания в уютном ресторане или неспешной прогулки с подружкой.

Напомним, ранее мы писали о том, какой маникюр выбирают женщины-миллионерши. Он всегда в тренде.

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