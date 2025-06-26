Какой маникюр никогда не выходит из моды — классика на все времена

Девушке делают маникюр. Фото: Freepik

В мире красоты все больше набирает популярность то, что когда-то казалось слишком простым, чтобы считаться "трендом". Идеальный пример — "голый" маникюр. Это не просто модная прихоть, а настоящая философия, которая ставит в центр не яркость или сложный дизайн, а естественность, уход и здоровье.

Новини.LIVE расскажет об этом варианте маникюра больше.

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Такой маникюр выглядит невероятно чистым, эстетичным и одновременно сдержанным. Ногти блестят, как стекло, имеют аккуратную форму, гладкую поверхность и совершенно не нуждаются в кричащих цветах. Создается впечатление, будто вы ничего не наносили, но это тот самый случай, когда "ничего" на самом деле означает "все".

"Голый" маникюр. Фото из Instagram

Главное преимущество этого стиля — универсальность. Он одинаково подходит к классическому жакету, любимому свитеру и даже вечернему платью. Идеально вписывается в любой образ, не привлекает лишнего внимания, но оставляет приятное впечатление ухоженности.

Более того — "голый" маникюр легко сделать дома. Все, что нужно, — это немного времени, базовые инструменты и несколько качественных средств. Начинается все с простого: очистить ногти, придать им аккуратную форму, слегка отшлифовать поверхность, отодвинуть кутикулу. Если на пластине есть бороздки или волны — их можно замаскировать базой, которая создаст гладкий эффект и выровняет структуру.

Девушке делают маникюр. Фото из Instagram

Далее по желанию можно нанести легкое покрытие: прозрачный лак или что-то полупрозрачное в молочном, бежевом или розовом оттенке. Чтобы ногти не только удачно выглядели, но и действительно укреплялись, стоит обращать внимание на формулы с кератином, биотином или витаминами. Но главное, что придает этому маникюру салонный вид, — блестящий топ. Именно он создает тот характерный эффект сияния, когда кажется, будто ногти покрыты зеркальной пленкой. Матовое покрытие лучше не использовать — оно противоречит самой идее этого стиля.

Удачный маникюр. Фото из Instagram

А еще не забываем о кутикуле. В "голом" маникюре она становится особенно заметной, поэтому ежедневное увлажнение маслом или бальзамом — обязательно. Раз в неделю можно сделать ванночку для рук — это простой, но эффективный способ поддержать ухоженный вид.

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