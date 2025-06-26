Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Маникюр, что никогда не надоедает — почему стоит вспомнить о нем

Маникюр, что никогда не надоедает — почему стоит вспомнить о нем

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 19:44
Какой маникюр никогда не выходит из моды — классика на все времена
Девушке делают маникюр. Фото: Freepik
Ключові моменти Почему все чаще стали делать именно этот маникюр

В мире красоты все больше набирает популярность то, что когда-то казалось слишком простым, чтобы считаться "трендом". Идеальный пример — "голый" маникюр. Это не просто модная прихоть, а настоящая философия, которая ставит в центр не яркость или сложный дизайн, а естественность, уход и здоровье.

Новини.LIVE расскажет об этом варианте маникюра больше.

Реклама
Читайте также:

Почему все чаще стали делать именно этот маникюр

Такой маникюр выглядит невероятно чистым, эстетичным и одновременно сдержанным. Ногти блестят, как стекло, имеют аккуратную форму, гладкую поверхность и совершенно не нуждаются в кричащих цветах. Создается впечатление, будто вы ничего не наносили, но это тот самый случай, когда "ничего" на самом деле означает "все".

Манікюр на всі випадки життя
"Голый" маникюр. Фото из Instagram

Главное преимущество этого стиля — универсальность. Он одинаково подходит к классическому жакету, любимому свитеру и даже вечернему платью. Идеально вписывается в любой образ, не привлекает лишнего внимания, но оставляет приятное впечатление ухоженности.

Более того — "голый" маникюр легко сделать дома. Все, что нужно, — это немного времени, базовые инструменты и несколько качественных средств. Начинается все с простого: очистить ногти, придать им аккуратную форму, слегка отшлифовать поверхность, отодвинуть кутикулу. Если на пластине есть бороздки или волны — их можно замаскировать базой, которая создаст гладкий эффект и выровняет структуру.

Манікюр, що зробити легко, але він має дорогий вигляд
Девушке делают маникюр. Фото из Instagram

Далее по желанию можно нанести легкое покрытие: прозрачный лак или что-то полупрозрачное в молочном, бежевом или розовом оттенке. Чтобы ногти не только удачно выглядели, но и действительно укреплялись, стоит обращать внимание на формулы с кератином, биотином или витаминами. Но главное, что придает этому маникюру салонный вид, — блестящий топ. Именно он создает тот характерный эффект сияния, когда кажется, будто ногти покрыты зеркальной пленкой. Матовое покрытие лучше не использовать — оно противоречит самой идее этого стиля.

Манікюр, що однозначно вартий уваги
Удачный маникюр. Фото из Instagram

А еще не забываем о кутикуле. В "голом" маникюре она становится особенно заметной, поэтому ежедневное увлажнение маслом или бальзамом — обязательно. Раз в неделю можно сделать ванночку для рук — это простой, но эффективный способ поддержать ухоженный вид.

Ранее мы писали о том, какой звездный маникюр стоит повторить этим летом.

Также мы сообщали, почему мужчины начали красить ногти и это стало трендом.

мода тренды маникюр стиль ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации