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Головна Мода Манікюр, як у зірок цього літа — повторити просто

Манікюр, як у зірок цього літа — повторити просто

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 19:44
Трендовий зірковий манікюр — що обирають знаменитості
Манікюр в нюдовому відтінку. Фото: Freepik
Ключові моменти Натуральний літній манікюр, що в тренді Чому всі обожнюють нюдові нігті влітку

Цього літа знамениті українки обрали не кричущі кольори чи яскраві дизайни. Вони зробили ставку на головний тренд сезону — природність. І не прогадали. Саме нюдовий манікюр став фаворитом серед тих, хто цінує охайність, жіночність і мінімалізм.

В РБК-Україна розповіли про це детальніше.

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Натуральний літній манікюр, що в тренді

Інна Мірошниченко

Адвокатка, багатодітна мама і дружина телеведучого Тімура Мірошниченка показала ідеальний приклад класики. Її прозорий нюд з легким глянцем — це те, що ніколи не набридає. Здається, ніби нігті самі такі гарні, а не завдяки майстру. І саме в цьому весь секрет — природна краса без зусиль.

Зірки все частіше обирають нюд з легким глянцем
Манікюр Мірошниченко. Фото з Instagram

Анастасія Цимбалару

Акторка не стала вигадувати велосипед і обрала перевірене рішення — прозорий, трохи бежевий відтінок. Саме такий манікюр завжди має дорогий і доречний вигляд. А от на педикюр вона додала трохи кольору — теплий гель-лак, ближче до капучино. Все в балансі: просто, стильно, зі смаком.

Цимбалару полюбляє бежевий відтінок
Анастасія Цимбалару. Фото з Instagram

Надя Дорофєєва

Співачка теж підтримала "нюдову" хвилю. У неї класика жанру: відтінок максимально наближений до натурального кольору нігтьової пластини. Це може бути м’який рожевий, беж чи навіть молочний тон. Такий манікюр не кидається в очі, але викликає захоплення.

Дорофєєва зробила манікюр, що викликає захоплення
Манікюр Дорофєєвої. Фото з Instagram

Чому всі обожнюють нюдові нігті влітку

Бо він однозначно пасує до всього. Він має охайний вигляд, освіжає руки, не дратує ідеальними формами чи блиском. Одним словом, завжди ідеальний.

Раніше ми писали про те, які модні відтінки манікюру, що стали хітом цього літа.

Також ми повідомляли про тренд на хромовані нігті, що раптом стали популярними.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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