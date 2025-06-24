Трендовий зірковий манікюр — що обирають знаменитості

Манікюр в нюдовому відтінку. Фото: Freepik

Цього літа знамениті українки обрали не кричущі кольори чи яскраві дизайни. Вони зробили ставку на головний тренд сезону — природність. І не прогадали. Саме нюдовий манікюр став фаворитом серед тих, хто цінує охайність, жіночність і мінімалізм.

В РБК-Україна розповіли про це детальніше.

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Інна Мірошниченко

Адвокатка, багатодітна мама і дружина телеведучого Тімура Мірошниченка показала ідеальний приклад класики. Її прозорий нюд з легким глянцем — це те, що ніколи не набридає. Здається, ніби нігті самі такі гарні, а не завдяки майстру. І саме в цьому весь секрет — природна краса без зусиль.

Манікюр Мірошниченко. Фото з Instagram

Анастасія Цимбалару

Акторка не стала вигадувати велосипед і обрала перевірене рішення — прозорий, трохи бежевий відтінок. Саме такий манікюр завжди має дорогий і доречний вигляд. А от на педикюр вона додала трохи кольору — теплий гель-лак, ближче до капучино. Все в балансі: просто, стильно, зі смаком.

Анастасія Цимбалару. Фото з Instagram

Надя Дорофєєва

Співачка теж підтримала "нюдову" хвилю. У неї класика жанру: відтінок максимально наближений до натурального кольору нігтьової пластини. Це може бути м’який рожевий, беж чи навіть молочний тон. Такий манікюр не кидається в очі, але викликає захоплення.

Манікюр Дорофєєвої. Фото з Instagram

Чому всі обожнюють нюдові нігті влітку

Бо він однозначно пасує до всього. Він має охайний вигляд, освіжає руки, не дратує ідеальними формами чи блиском. Одним словом, завжди ідеальний.

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