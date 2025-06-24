Трендовый звездный маникюр — что выбирают знаменитости

Маникюр в нюдовом оттенке. Фото: Freepik

Этим летом знаменитые украинки выбрали не кричащие цвета или яркие дизайны. Они сделали ставку на главный тренд сезона — естественность. И не прогадали. Именно нюдовый маникюр стал фаворитом среди тех, кто ценит опрятность, женственность и минимализм.

В РБК-Украина рассказали об этом детальнее.

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Инна Мирошниченко

Адвокат, многодетная мама и жена телеведущего Тимура Мирошниченко показала идеальный пример классики. Ее прозрачный нюд с легким глянцем — это то, что никогда не надоедает. Кажется, будто ногти сами такие красивые, а не благодаря мастеру. И именно в этом весь секрет — естественная красота без усилий.

Маникюр Мирошниченко. Фото из Instagram

Анастасия Цымбалару

Актриса не стала изобретать велосипед и выбрала проверенное решение — прозрачный, немного бежевый оттенок. Именно такой маникюр всегда выглядит дорого и уместно. А вот на педикюр она добавила немного цвета — теплый гель-лак, ближе к капучино. Все в балансе: просто, стильно, со вкусом.

Анастасия Цымбалару. Фото из Instagram

Надя Дорофеева

Певица тоже поддержала "нюдовую" волну. У нее классика жанра: оттенок максимально приближен к натуральному цвету ногтевой пластины. Это может быть мягкий розовый, беж или даже молочный тон. Такой маникюр не бросается в глаза, но вызывает восхищение.

Маникюр Дорофеевой. Фото из Instagram

Почему все обожают нюдовые ногти летом

Потому что он однозначно подходит ко всему. Он выглядит опрятно, освежает руки, не раздражает идеальными формами или блеском. Одним словом, всегда идеален.

Ранее мы писали о том, какие модные оттенки маникюра стали хитом этого лета.

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