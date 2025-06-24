Трендовый звездный маникюр — что выбирают знаменитости

Маникюр, как у звезд этим летом — повторить просто
Этим летом знаменитые украинки выбрали не кричащие цвета или яркие дизайны. Они сделали ставку на главный тренд сезона — естественность. И не прогадали. Именно нюдовый маникюр стал фаворитом среди тех, кто ценит опрятность, женственность и минимализм.
В РБК-Украина рассказали об этом детальнее.
Натуральный летний маникюр, что в тренде
Инна Мирошниченко
Адвокат, многодетная мама и жена телеведущего Тимура Мирошниченко показала идеальный пример классики. Ее прозрачный нюд с легким глянцем — это то, что никогда не надоедает. Кажется, будто ногти сами такие красивые, а не благодаря мастеру. И именно в этом весь секрет — естественная красота без усилий.
Анастасия Цымбалару
Актриса не стала изобретать велосипед и выбрала проверенное решение — прозрачный, немного бежевый оттенок. Именно такой маникюр всегда выглядит дорого и уместно. А вот на педикюр она добавила немного цвета — теплый гель-лак, ближе к капучино. Все в балансе: просто, стильно, со вкусом.
Надя Дорофеева
Певица тоже поддержала "нюдовую" волну. У нее классика жанра: оттенок максимально приближен к натуральному цвету ногтевой пластины. Это может быть мягкий розовый, беж или даже молочный тон. Такой маникюр не бросается в глаза, но вызывает восхищение.
Почему все обожают нюдовые ногти летом
Потому что он однозначно подходит ко всему. Он выглядит опрятно, освежает руки, не раздражает идеальными формами или блеском. Одним словом, всегда идеален.
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