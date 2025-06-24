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Главная Мода Маникюр, как у звезд этим летом — повторить просто

Маникюр, как у звезд этим летом — повторить просто

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 19:44
Трендовый звездный маникюр — что выбирают знаменитости
Маникюр в нюдовом оттенке. Фото: Freepik
Ключові моменти Натуральный летний маникюр, что в тренде Почему все обожают нюдовые ногти летом

Этим летом знаменитые украинки выбрали не кричащие цвета или яркие дизайны. Они сделали ставку на главный тренд сезона — естественность. И не прогадали. Именно нюдовый маникюр стал фаворитом среди тех, кто ценит опрятность, женственность и минимализм.

В РБК-Украина рассказали об этом детальнее.

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Инна Мирошниченко

Адвокат, многодетная мама и жена телеведущего Тимура Мирошниченко показала идеальный пример классики. Ее прозрачный нюд с легким глянцем — это то, что никогда не надоедает. Кажется, будто ногти сами такие красивые, а не благодаря мастеру. И именно в этом весь секрет — естественная красота без усилий.

Зірки все частіше обирають нюд з легким глянцем
Маникюр Мирошниченко. Фото из Instagram

Анастасия Цымбалару

Актриса не стала изобретать велосипед и выбрала проверенное решение — прозрачный, немного бежевый оттенок. Именно такой маникюр всегда выглядит дорого и уместно. А вот на педикюр она добавила немного цвета — теплый гель-лак, ближе к капучино. Все в балансе: просто, стильно, со вкусом.

Цимбалару полюбляє бежевий відтінок
Анастасия Цымбалару. Фото из Instagram

Надя Дорофеева

Певица тоже поддержала "нюдовую" волну. У нее классика жанра: оттенок максимально приближен к натуральному цвету ногтевой пластины. Это может быть мягкий розовый, беж или даже молочный тон. Такой маникюр не бросается в глаза, но вызывает восхищение.

Дорофєєва зробила манікюр, що викликає захоплення
Маникюр Дорофеевой. Фото из Instagram

Почему все обожают нюдовые ногти летом

Потому что он однозначно подходит ко всему. Он выглядит опрятно, освежает руки, не раздражает идеальными формами или блеском. Одним словом, всегда идеален.

Ранее мы писали о том, какие модные оттенки маникюра стали хитом этого лета.

Также мы сообщали о тренде на хромированные ногти, что вдруг стали популярными.

мода тренды маникюр стиль ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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