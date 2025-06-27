Найоригінальніший манікюр літа 2025 — він пахне відпусткою

Дівчата показують манікюр. Фото: Freepik

Цього літа на нігтях пахне не тільки морем і сонцем, а ще й лимоном. Lemon nails — це більше, ніж просто манікюр. Це ніби запах цитрусового саду десь на півдні Італії, де навіть повітря здається особливим.

Новини.LIVE розповість більше про цей тренд.

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На відміну від минулорічного хаосу фруктів, де на нігтях красувалися полуниці, ківі й апельсини, цього літа головний герой — лимон. Але не спішіть думати, що це щось банальне. Lemon nails — це не тільки малюнки лимончиків, це ціла гама варіацій, від простих до дуже креативних.

Ідеї для манікюру у трендовому кольорі

Мінімалізм

Яскравий жовтий лак на коротких нігтях буде мати модний і свіжий вигляд.

Однотонний манікюр. Фото з Instagram

Фруктовий nail-art

Прозора база з тонкими, ніби акварельними, малюнками лимонів. Дуже ніжний має вигляд і однозначно чудовий варіант для літа.

Фруктовий nail-art. Фото з Instagram



З принтом

Це досить незвичний манікюр, але при цьому модний і стильний. Для тих, хто готовий і любить виділятися.

Цікавий манікюр з принтом. Фото з Instagram

Чому всі хочуть lemon nails

Бо це легкий спосіб "взяти з собою" літо — навіть якщо ви сидите в офісі під кондиціонером. Такий манікюр гріє погляд і настрій. Instagram уже рясніє фото яскравих лимонних нігтиків. А в TikTok море коротких відео з поетапними уроками, як зробити lemon nails вдома. Тож, якщо ви любите пробувати нове, це — ваш шанс.

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