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Головна Мода Літній манікюр 2025, що здивує навіть nail-майстрів

Літній манікюр 2025, що здивує навіть nail-майстрів

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 19:40
Найоригінальніший манікюр літа 2025 — він пахне відпусткою
Дівчата показують манікюр. Фото: Freepik
Ключові моменти Що таке lemon nails і чому всі про них говорять Ідеї для манікюру у трендовому кольорі Чому всі хочуть lemon nails

Цього літа на нігтях пахне не тільки морем і сонцем, а ще й лимоном. Lemon nails — це більше, ніж просто манікюр. Це ніби запах цитрусового саду десь на півдні Італії, де навіть повітря здається особливим.

Новини.LIVE розповість більше про цей тренд.

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Що таке lemon nails і чому всі про них говорять

На відміну від минулорічного хаосу фруктів, де на нігтях красувалися полуниці, ківі й апельсини, цього літа головний герой — лимон. Але не спішіть думати, що це щось банальне. Lemon nails — це не тільки малюнки лимончиків, це ціла гама варіацій, від простих до дуже креативних.

Ідеї для манікюру у трендовому кольорі

Мінімалізм

Яскравий жовтий лак на коротких нігтях буде мати модний і свіжий вигляд.

Мінімалістичний манікюр завжди в тренді
Однотонний манікюр. Фото з Instagram

Фруктовий nail-art

Прозора база з тонкими, ніби акварельними, малюнками лимонів. Дуже ніжний має вигляд і однозначно чудовий варіант для літа.

Чудовий варіант манікюру для літа
Фруктовий nail-art. Фото з Instagram


З принтом

Це досить незвичний манікюр, але при цьому модний і стильний. Для тих, хто готовий і любить виділятися.

Незвичний манікюр, що дуже модний цього літа
Цікавий манікюр з принтом. Фото з Instagram

Чому всі хочуть lemon nails

Бо це легкий спосіб "взяти з собою" літо — навіть якщо ви сидите в офісі під кондиціонером. Такий манікюр гріє погляд і настрій. Instagram уже рясніє фото яскравих лимонних нігтиків. А в TikTok море коротких відео з поетапними уроками, як зробити lemon nails вдома. Тож, якщо ви любите пробувати нове, це — ваш шанс.

Раніше ми писали про те, який манікюр ніколи не набридає і тримається в трендах роками.

Також ми повідомляли, який манікюр популярний цього літа серед зірок.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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