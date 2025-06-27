Самый оригинальный маникюр лета 2025 — он пахнет отпуском

Девушки показывают маникюр. Фото: Freepik

Этим летом на ногтях пахнет не только морем и солнцем, а еще и лимоном. Lemon nails — это больше, чем просто маникюр. Это как запах цитрусового сада где-то на юге Италии, где даже воздух кажется особенным.

Новини.LIVE расскажет больше об этом тренде.

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Что такое lemon nails и почему все о них говорят

В отличие от прошлогоднего хаоса фруктов, где на ногтях красовались клубника, киви и апельсины, этим летом главный герой — лимон. Но не спешите думать, что это что-то банальное. Lemon nails — это не только рисунки лимончиков, это целая гамма вариаций, от простых до очень креативных.

Идеи для маникюра в трендовом цвете

Минимализм

Яркий желтый лак на коротких ногтях будет выглядеть модно и свежо на коротких ногтях.

Однотонный маникюр. Фото из Instagram

Фруктовый nail-art

Прозрачная база с тонкими, будто акварельными, рисунками лимонов. Очень нежный на вид и однозначно отличный вариант для лета.

Фруктовый nail-art. Фото из Instagram



С принтом

Это довольно необычный маникюр, но при этом модный и стильный. Для тех, кто готов и любит выделяться.

Интересный маникюр с принтом. Фото из Instagram

Почему все хотят lemon nails

Потому что это легкий способ "взять с собой" лето — даже если вы сидите в офисе под кондиционером. Такой маникюр греет взгляд и настроение. Instagram уже пестрит фото ярких лимонных ноготков. А в TikTok море коротких видео с поэтапными уроками, как сделать lemon nails дома. Так что, если вы любите пробовать новое, это — ваш шанс.

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