Самый оригинальный маникюр лета 2025 — он пахнет отпуском

Летний маникюр 2025, который удивит даже nail-мастеров
Этим летом на ногтях пахнет не только морем и солнцем, а еще и лимоном. Lemon nails — это больше, чем просто маникюр. Это как запах цитрусового сада где-то на юге Италии, где даже воздух кажется особенным.
Новини.LIVE расскажет больше об этом тренде.
Что такое lemon nails и почему все о них говорят
В отличие от прошлогоднего хаоса фруктов, где на ногтях красовались клубника, киви и апельсины, этим летом главный герой — лимон. Но не спешите думать, что это что-то банальное. Lemon nails — это не только рисунки лимончиков, это целая гамма вариаций, от простых до очень креативных.
Идеи для маникюра в трендовом цвете
Минимализм
Яркий желтый лак на коротких ногтях будет выглядеть модно и свежо на коротких ногтях.
Фруктовый nail-art
Прозрачная база с тонкими, будто акварельными, рисунками лимонов. Очень нежный на вид и однозначно отличный вариант для лета.
С принтом
Это довольно необычный маникюр, но при этом модный и стильный. Для тех, кто готов и любит выделяться.
Почему все хотят lemon nails
Потому что это легкий способ "взять с собой" лето — даже если вы сидите в офисе под кондиционером. Такой маникюр греет взгляд и настроение. Instagram уже пестрит фото ярких лимонных ноготков. А в TikTok море коротких видео с поэтапными уроками, как сделать lemon nails дома. Так что, если вы любите пробовать новое, это — ваш шанс.
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