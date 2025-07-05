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Главная Мода Главные антитренды в маникюре — лучше не делать эти дизайны

Главные антитренды в маникюре — лучше не делать эти дизайны

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 19:50
Антитрендовый маникюр 2025 — лучше обходить стороной
Маникюр. Фото: Freepik

Как и в одежде, в маникюре тренды также постоянно меняются. Некоторые дизайны, которые раньше были популярными, уже стали настоящим моветоном.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какой маникюр этим летом не в моде

Матовый финиш

Матовое покрытие стоит оставить на более холодное время года. Этим летом в тренде будет блестящий и сияющий эффект. Отдайте предпочтение светлым или ярким цветам. В тренде также будет хромированный дизайн.

Який манікюр цього літа не в моді
Матовый маникюр. Фото из Instagram

Темный маникюр

Темные ногти — это база для многих, однако этим летом такие оттенки будут не в моде. Забудьте о черном, коричневом или бордовом, ведь лето — пора нежности и светлой насыщенности.

Який манікюр цього літа не в моді
Темный маникюр. Фото из Instagram

Экстремальная длина

Настоящим антитрендом также будет слишком большая длина ногтей. Если в прошлом сезоне такая форма была на пике популярности, то этим летом лучше ее обходить стороной.

Який манікюр цього літа не в моді
Длинные ногти. Фото из Instagram

Летом 2025 года в моде будет натуральность. Выбирайте нежные оттенки и естественную форму и длину.

Напомним, ранее мы писали о том, какой фруктовый дизайн маникюра стал трендом этого лета.

Также мы рассказывали о том, какой маникюр никогда не надоедает и не выходит из моды.

мода маникюр советы красота антитренды
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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