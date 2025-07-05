Антитрендовый маникюр 2025 — лучше обходить стороной

Главные антитренды в маникюре — лучше не делать эти дизайны
Как и в одежде, в маникюре тренды также постоянно меняются. Некоторые дизайны, которые раньше были популярными, уже стали настоящим моветоном.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какой маникюр этим летом не в моде
Матовый финиш
Матовое покрытие стоит оставить на более холодное время года. Этим летом в тренде будет блестящий и сияющий эффект. Отдайте предпочтение светлым или ярким цветам. В тренде также будет хромированный дизайн.
Темный маникюр
Темные ногти — это база для многих, однако этим летом такие оттенки будут не в моде. Забудьте о черном, коричневом или бордовом, ведь лето — пора нежности и светлой насыщенности.
Экстремальная длина
Настоящим антитрендом также будет слишком большая длина ногтей. Если в прошлом сезоне такая форма была на пике популярности, то этим летом лучше ее обходить стороной.
Летом 2025 года в моде будет натуральность. Выбирайте нежные оттенки и естественную форму и длину.
Напомним, ранее мы писали о том, какой фруктовый дизайн маникюра стал трендом этого лета.
Также мы рассказывали о том, какой маникюр никогда не надоедает и не выходит из моды.
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