Найсоковитіший манікюр літа 2025 — який дизайн тепер хочуть усі

Рожевий манікюр. Фото: Freepik

Цього літа серед дизайнів манікюру найбільше модницям полюбився свіжий та соковитий варіант. Йдеться про вишні на нігтях, які мають ніжний та цікавий вигляд.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ідеї манікюру з вишнями

Літо — пора стиглих соковитих фруктів та яскравих ягід. Якщо ви хочете зробити особливий манікюр, варто додати це у свій дизайн. Цього сезону популярними будуть вишні на нігтях. Такий варіант просто заполонив соцмережі та впевнено зайняв лідерство у списку найстильніших ідей для манікюру цього літа.

Манікюр з вишнями. Фото з Instagram

Комбінувати вишні можна з різними відтінками. Обирайте класичні базові кольори, аби манікюр був дуже ніжним — молочна, ніжно-рожева чи прозора база ідеально поєднаються з таким дизайном.

Ніжний манікюр з вишнями. Фото з Instagram

Якщо ж ви хочете щось по-справжньому яскраве, оберіть для основного кольору яскравий колір — червоний, рожевий чи зелений. Вишні будуть мати стильний вигляд й цими кольорами.

Яскравий манікюр з вишнями. Фото з Instagram

Сам дизайн може бути геть різним — від двох крихітних ягідок на одному з нігтів до складних малюнків. Вишні можна комбінувати як з однотонним покриттям, так й з французьким манікюром чи хромованими трендовими варіантами.

Стильний манікюр з вишнями. Фото з Instagram

Манікюр з вишнями влітку пасуватиме під усе. Він полюбиться як тим, хто любить максималізм, так й тим, хто хоче по-справжньому сяяти.

Нагадаємо, раніше ми писали про манікюр princess nails, який підкорив модниць влітку 2025.

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