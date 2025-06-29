Найсоковитіший манікюр літа 2025 — який дизайн тепер хочуть усі

Незвичайний фруктовий nail-тренд літа — дизайн, що полюбився всім
Цього літа серед дизайнів манікюру найбільше модницям полюбився свіжий та соковитий варіант. Йдеться про вишні на нігтях, які мають ніжний та цікавий вигляд.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Ідеї манікюру з вишнями
Літо — пора стиглих соковитих фруктів та яскравих ягід. Якщо ви хочете зробити особливий манікюр, варто додати це у свій дизайн. Цього сезону популярними будуть вишні на нігтях. Такий варіант просто заполонив соцмережі та впевнено зайняв лідерство у списку найстильніших ідей для манікюру цього літа.
Комбінувати вишні можна з різними відтінками. Обирайте класичні базові кольори, аби манікюр був дуже ніжним — молочна, ніжно-рожева чи прозора база ідеально поєднаються з таким дизайном.
Якщо ж ви хочете щось по-справжньому яскраве, оберіть для основного кольору яскравий колір — червоний, рожевий чи зелений. Вишні будуть мати стильний вигляд й цими кольорами.
Сам дизайн може бути геть різним — від двох крихітних ягідок на одному з нігтів до складних малюнків. Вишні можна комбінувати як з однотонним покриттям, так й з французьким манікюром чи хромованими трендовими варіантами.
Манікюр з вишнями влітку пасуватиме під усе. Він полюбиться як тим, хто любить максималізм, так й тим, хто хоче по-справжньому сяяти.
Нагадаємо, раніше ми писали про манікюр princess nails, який підкорив модниць влітку 2025.
Також ми розповідали про те, які відтінки манікюру будуть трендовими цього сезону.
Читайте Новини.LIVE!