Самый сочный маникюр лета 2025 — какой дизайн теперь хотят все

Розовый маникюр. Фото: Freepik

Этим летом среди дизайнов маникюра больше всего модницам полюбился свежий и сочный вариант. Речь идет о вишнях на ногтях, которые имеют нежный и интересный вид.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Идеи маникюра с вишнями

Лето — пора спелых сочных фруктов и ярких ягод. Если вы хотите сделать особенный маникюр, стоит добавить это в свой дизайн. В этом сезоне популярными будут вишни на ногтях. Такой вариант просто заполонил соцсети и уверенно занял лидерство в списке самых стильных идей для маникюра этим летом.

Маникюр с вишнями. Фото из Instagram

Комбинировать вишни можно с разными оттенками. Выбирайте классические базовые цвета, чтобы маникюр был очень нежным — молочная, нежно-розовая или прозрачная база идеально сочетаются с таким дизайном.

Нежный маникюр с вишнями. Фото из Instagram

Если же вы хотите что-то по-настоящему яркое, выберите для основного цвета яркий цвет — красный, розовый или зеленый. Вишни будут стильно смотреться и с этими цветами.

Яркий маникюр с вишнями. Фото из Instagram

Сам дизайн может быть совершенно разным — от двух крошечных ягодок на одном из ногтей до сложных рисунков. Вишни можно комбинировать как с однотонным покрытием, так и с французским маникюром или хромированными трендовыми вариантами.

Стильный маникюр с вишнями. Фото из Instagram

Маникюр с вишнями летом подойдет под все. Он полюбится как тем, кто любит максимализм, так и тем, кто хочет по-настоящему сиять.

Напомним, ранее мы писали о маникюре princess nails, который покорил модниц летом 2025.

Также мы рассказывали о том, какие оттенки маникюра будут трендовыми в этом сезоне.