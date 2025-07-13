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Главная Мода Новый тренд — дизайн ногтей, которые защитят вас от неудач

Новый тренд — дизайн ногтей, которые защитят вас от неудач

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 19:45
Какие символы в маникюре защитят от неудачи — идеи дизайнов
Дизайн маникюра. Фото: Freepik

Необычный маникюр стал трендом этого лета. Однако сейчас модницы выбирают не только модные дизайны, но и те, которые будут приносить удачу и везение. Некоторые символы могут уберечь вас от неудач.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Символы в маникюре, которые защитят от невезения

Глаза

Дизайн ногтей с изображением глаз может действительно защитить вас. Такой символ не даст шансов людям, которые желают вам зла. Он также отвлечет от вас неудачи. Такой nail-дизайн может быть выполнен в разных стилях. Изображение глаз можно совместить с другими яркими элементами. Это всегда будет иметь стильный, интересный и необычный вид.

Символи в манікюрі, які захистять від невезіння
Дизайн маникюра. Фото из Instagram

Огонь

Еще один мощный символ, который защитит вас — огонь. Он будет "сжигать" негативную энергию и не позволит неудачам постигнуть вас. На ногтях такой дизайн выглядит ярко и стильно. Такой рисунок можно нанести поверх базовых нейтральных цветов или же совместить с яркими тонами.

Символи в манікюрі, які захистять від невезіння
Дизайн ногтей с огнем. Фото из Instagram

Ветки

Такой дизайн также убережет вас от неудач. Ветки и листья во многих культурах считаются оберегом от зла. Они очищают пространство и убирают негативную энергию. Такой дизайн будет иметь нежный вид и подойдет всем.

Символи в манікюрі, які захистять від невезіння
Дизайн ногтей. Фото из Instagram

Такие идеи маникюра не просто будут стильными, но и полезными. Это некий амулет, который будет постоянно с вами и будет защищать от невзгод.

Напомним, ранее мы писали о главных антитрендах в маникюре этого лета.

Также мы рассказывали о том, какой необычный фруктовый дизайн маникюра полюбился всем.

тренды маникюр символы ногти защита
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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