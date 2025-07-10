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Головна Мода Класика назавжди — найвишуканіші кольори для манікюру

Класика назавжди — найвишуканіші кольори для манікюру

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 19:47
Кольори для манікюру, що поза часом — безпрограшні варіанти
Дівчині роблять манікюр. Фото: Freepik

Манікюр — це не просто лак на нігтях. Це як аксесуар, що вміє говорити без слів. Манікюр може бути стриманим або зухвалим, ніжним чи драматичним. Але головне, що він легко підлаштовується під ваш настрій.

Новини.LIVE розповість про класичні кольори манікюру. 

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Мода приходить і минає, а деякі кольори — як маленька чорна сукня — не втрачають актуальності ніколи. Саме вони рятують у будь-якій ситуації: і коли збираєтеся на важливу зустріч, і коли просто хочеться відчути себе доглянутою без зайвого блиску.

У 2025 році стилісти радять звернути увагу саме на такі "вічні" відтінки. Вони пасують до всього — незалежно від довжини нігтів, пори року чи віку. І, найголовніше, вони завжди мають доречний вигляд.

Кілька кольорів, які роками не виходять з моди

Кардинально червоний

Це колір вже став справжньою класикою. Глибокий, насичений, ніби трохи драматичний червоний. Він підкреслює впевненість і жіночність. У ньому немає легковажності — це колір, який носили ікони стилю минулого століття, і який досі має бездоганний вигляд. 

Червоний манікюр завжди матиме особливий вигляд
Червоні нігті. Фото з Instagram

Шоколадний

Цей відтінок ніби створений для осені, але чудовий мають вигляд і в будь-який інший сезон. Найкраще пасує до світлої шкіри — виходить теплий контраст. Шоколадний — це не нудний коричневий, а глибокий і багатий тон, що нагадує про каву, теплий плед і стильні образи з подіумів.

Шоколадний відтінок має благородний вигляд
Шоколадні нігті. Фото з Instagram

Молочний

Молочний — це ніби білий, але з ніжністю. Він має свіжий, охайний і водночас ненав’язливий вигляд. Цей колір не пафосний, але завжди доречний.

Молочний колір на нігтях - це мастхев для кожної
Молочні нігті. Фото з Instagram

Молочний колір краще робити на короткі нігті або в комбінації з іншими пастельними відтінками. Це справжній must-have для тих, хто хоче мати елегантний вигляд, але без зайвих деталей.

Раніше ми писали про те, який стильний манікюр продемонструвала Скарлетт Йоганссон цього літа.

Також ми повідомляли, від яких антитрендових дизайнів в манікюрі варто відмовитись у 2025 році. 

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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