Цвета для маникюра, которые вне времени — беспроигрышные варианты

Девушке делают маникюр. Фото: Freepik

Маникюр — это не просто лак на ногтях. Это как аксессуар, умеющий говорить без слов. Маникюр может быть сдержанным или дерзким, нежным или драматичным. Но главное, что он легко подстраивается под ваше настроение.

Новини.LIVE расскажет о классических цветах маникюра.

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Мода приходит и уходит, а некоторые цвета — как маленькое черное платье — не теряют актуальности никогда. Именно они спасают в любой ситуации: и когда собираетесь на важную встречу, и когда просто хочется почувствовать себя ухоженной без лишнего блеска.

В 2025 году стилисты советуют обратить внимание именно на такие "вечные" оттенки. Они подходят ко всему — независимо от длины ногтей, времени года или возраста. И, самое главное, они всегда выглядят уместно.

Несколько цветов, которые годами не выходят из моды

Кардинально красный

Это цвет уже стал настоящей классикой. Глубокий, насыщенный, будто немного драматический красный. Он подчеркивает уверенность и женственность. В нем нет легкомыслия — это цвет, который носили иконы стиля прошлого века, и который до сих пор выглядит безупречно.

Красные ногти. Фото из Instagram

Шоколадный

Этот оттенок будто создан для осени, но отлично смотрятся и в любой другой сезон. Лучше всего подходит к светлой коже — получается теплый контраст. Шоколадный — это не скучный коричневый, а глубокий и богатый тон, напоминающий о кофе, теплом пледе и стильных образах с подиумов.

Шоколадные ногти. Фото из Instagram

Молочный

Молочный — это как будто белый, но с нежностью. Он выглядит свежим, опрятным и в то же время ненавязчивым. Этот цвет не пафосный, но всегда уместен.

Молочные ногти. Фото из Instagram

Молочный цвет лучше делать на короткие ногти или в комбинации с другими пастельными оттенками. Это настоящий must-have для тех, кто хочет выглядеть элегантно, но без лишних деталей.

Ранее мы писали о том, какой стильный маникюр продемонстрировала Скарлетт Йоханссон этим летом.

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