Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Классика навсегда — самые изысканные цвета для маникюра

Классика навсегда — самые изысканные цвета для маникюра

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 19:47
Цвета для маникюра, которые вне времени — беспроигрышные варианты
Девушке делают маникюр. Фото: Freepik

Маникюр — это не просто лак на ногтях. Это как аксессуар, умеющий говорить без слов. Маникюр может быть сдержанным или дерзким, нежным или драматичным. Но главное, что он легко подстраивается под ваше настроение.

Новини.LIVE расскажет о классических цветах маникюра.

Реклама
Читайте также:

Мода приходит и уходит, а некоторые цвета — как маленькое черное платье — не теряют актуальности никогда. Именно они спасают в любой ситуации: и когда собираетесь на важную встречу, и когда просто хочется почувствовать себя ухоженной без лишнего блеска.

В 2025 году стилисты советуют обратить внимание именно на такие "вечные" оттенки. Они подходят ко всему — независимо от длины ногтей, времени года или возраста. И, самое главное, они всегда выглядят уместно.

Несколько цветов, которые годами не выходят из моды

Кардинально красный

Это цвет уже стал настоящей классикой. Глубокий, насыщенный, будто немного драматический красный. Он подчеркивает уверенность и женственность. В нем нет легкомыслия — это цвет, который носили иконы стиля прошлого века, и который до сих пор выглядит безупречно.

Червоний манікюр завжди матиме особливий вигляд
Красные ногти. Фото из Instagram

Шоколадный

Этот оттенок будто создан для осени, но отлично смотрятся и в любой другой сезон. Лучше всего подходит к светлой коже — получается теплый контраст. Шоколадный — это не скучный коричневый, а глубокий и богатый тон, напоминающий о кофе, теплом пледе и стильных образах с подиумов.

Шоколадний відтінок має благородний вигляд
Шоколадные ногти. Фото из Instagram

Молочный

Молочный — это как будто белый, но с нежностью. Он выглядит свежим, опрятным и в то же время ненавязчивым. Этот цвет не пафосный, но всегда уместен.

Молочний колір на нігтях - це мастхев для кожної
Молочные ногти. Фото из Instagram

Молочный цвет лучше делать на короткие ногти или в комбинации с другими пастельными оттенками. Это настоящий must-have для тех, кто хочет выглядеть элегантно, но без лишних деталей.

Ранее мы писали о том, какой стильный маникюр продемонстрировала Скарлетт Йоханссон этим летом.

Также мы сообщали, от каких антитрендовых дизайнов в маникюре стоит отказаться в 2025 году.

мода тренды маникюр стиль ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации