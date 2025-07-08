Новий nail-тренд літа — як Скарлетт Йоганссон адаптувала його під себе

Скарлетт Йоганссон. Фото: Instagram/scarlettjohanssonfans03

Американська акторка Скарлетт Йоганссон офіційно попрощалася з класичним французьким манікюром і першою серед зірок "затвердила" новий nail-тренд сезону — ice-cream nails. І якщо хтось ще сумнівався, чи це той самий манікюр літа 2025 — то вихід акторки одразу на двох гучних заходах розставив усі крапки.

Про це пише Vogue.

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Спершу шоу Джиммі Феллона, а далі червона доріжка прем’єри "Світ Юрського періоду: Відродження" у Нью-Йорку. І на обох подіях ніжний, мрійливий дизайн нігтів нагадував маленький витвір мистецтва.

Що таке ice-cream манікюр і чому всі про нього говорять

Усе просто: це не просто пастель. Враження, що кульки морозива тануть на сонці: трохи ванілі, крапля полуниці, трішки фісташки. Такий ефект створюється за рахунок м’якого градієнта, де кольори переходять один в один, ніби хтось легенько розмазав їх пензлем. Саме цю магію придумала nail-майстриня Гаррієт Вестморленд — до речі, саме вона робила манікюр Зендеї та Роузі Гантінгтон-Вайтлі.

Ice-cream манікюр. Фото з Instagram

Чому це "воно" цього літа

Ice-cream nails — це варіант, що завжди доречний і навіть універсальний. Адже такий манікюр ідеально пасує до світлих суконь, мінімалістичних образів або навіть до total black. Він додає образу легкості, витонченості й трішки дитячої ностальгії, але без надмірної "солодкавості".

І Йоганссон не просто підтримала цей тренд — вона зробила його модним обов’язком для літа. І якщо ви ще не пробували ice-cream nails, можливо, саме час записатись до свого майстра.

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