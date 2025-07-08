Новый nail-тренд лета — как Скарлетт Йоханссон адаптировала его под себя

Скарлетт Йоханссон. Фото: Instagram/scarlettjohanssonfans03

Американская актриса Скарлетт Йоханссон официально попрощалась с классическим французским маникюром и первой среди звезд "утвердила" новый nail-тренд сезона — ice-cream nails. И если кто-то еще сомневался, тот самый ли это маникюр лета 2025 — то выход актрисы сразу на двух громких мероприятиях расставил все точки.

Об этом пишет Vogue.

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Сначала шоу Джимми Фэллона, а далее красная дорожка премьеры "Мир Юрского периода: Возрождение" в Нью-Йорке. И на обоих событиях нежный, мечтательный дизайн ногтей напоминал маленькое произведение искусства.

Что такое ice-cream маникюр и почему все о нем говорят

Все просто: это не просто пастель. Впечатление, что шарики мороженого тают на солнце: немного ванили, капля клубники, немного фисташки. Такой эффект создается за счет мягкого градиента, где цвета переходят один в другой, будто кто-то легонько размазал их кистью. Именно эту магию придумала nail-мастер Гарриет Вестморленд — кстати, именно она делала маникюр Зендее и Роузи Хантингтон-Уайтли.

Ice-cream маникюр. Фото из Instagram

Почему это "оно" этим летом

Ice-cream nails — это вариант, который всегда уместен и даже универсален. Ведь такой маникюр идеально подходит к светлым платьям, минималистичным образам или даже к total black. Он добавляет образу легкости, изящества и чуточку детской ностальгии, но без чрезмерной "слащавости".

И Йоханссон не просто поддержала этот тренд — она сделала его модной обязанностью для лета. И если вы еще не пробовали ice-cream nails, возможно, самое время записаться к своему мастеру.

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