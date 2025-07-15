Який манікюр став вірусним цього липня — його роблять фактично усі

Ніжний манікюр. Фото: Freepik

Цього літа манікюр із квітами став справжнім фаворитом — особливо в липні. Ніжний, романтичний, трохи грайливий і водночас дуже стильний. Такий нейл-арт підходить і на кожен день, і для особливих моментів. А головне те, що завжди має доречний й чарівний вигляд.

Новини.LIVE розповість про те, чому саме цей дизайн манікюр в тренді.

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Справжнім хітом сезону стали зображення польових квітів на нігтях. Вони додають образу легкості, свіжості й природної краси. У тренді пастельна палітра — ніжно-рожеві, лавандові, м’ятні й зелені відтінки. Але й класичний червоний нікуди не подівся — він досі на піку популярності та чудово підкреслює флористичний дизайн.

Ніжний дизайн манікюру. Фото з Instagram

Квіти — це вічна тема. Вони поза часом і модою. Просто змінюється подача: зараз актуальні мінімалістичні гілочки, делікатні листочки, польові бутони, ніжні тюльпани або акварельні троянди. Також у тренді орхідеї, які виглядають дуже вишукано навіть у найпростішому дизайні.

Польові квіти на нігтях в тренді. Фото з Instagram

До речі, флористичний манікюр — це не лише про самі квіти. Літні мотиви доповнюють пальмове листя, травинки, гілочки — усе це створює відчуття відпустки, тепла і легкого вітерця.

Яскравий манікюр. Фото з Instagram

Якщо хочеться чогось не банального — зверніть увагу на нюдову базу з тонкими квітковими малюнками або спробуйте поєднати френч із ніжними бутончиками. Такий манікюр має делікатний й дуже жіночний вигляд.

Можливо, це саме той дизайн, що допоможе вам підкреслити вашу індивідуальність і створить настрій. У цьому сезоні дозвольте собі трохи більше краси, а точніше просто нанесіть її на нігті.

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