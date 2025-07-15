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Головна Мода Наймодніший манікюр липня — ви точно здивуєтесь

Наймодніший манікюр липня — ви точно здивуєтесь

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 19:46
Який манікюр став вірусним цього липня — його роблять фактично усі
Ніжний манікюр. Фото: Freepik

Цього літа манікюр із квітами став справжнім фаворитом — особливо в липні. Ніжний, романтичний, трохи грайливий і водночас дуже стильний. Такий нейл-арт підходить і на кожен день, і для особливих моментів. А головне те, що завжди має доречний й чарівний вигляд.

Новини.LIVE розповість про те, чому саме цей дизайн манікюр в тренді.

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Найвдаліший дизайн манікюру для літа-2025

Справжнім хітом сезону стали зображення польових квітів на нігтях. Вони додають образу легкості, свіжості й природної краси. У тренді пастельна палітра — ніжно-рожеві, лавандові, м’ятні й зелені відтінки. Але й класичний червоний нікуди не подівся — він досі на піку популярності та чудово підкреслює флористичний дизайн.

Оригінальний манікюр, що завжди на піку популярності
Ніжний дизайн манікюру. Фото з Instagram

Квіти — це вічна тема. Вони поза часом і модою. Просто змінюється подача: зараз актуальні мінімалістичні гілочки, делікатні листочки, польові бутони, ніжні тюльпани або акварельні троянди. Також у тренді орхідеї, які виглядають дуже вишукано навіть у найпростішому дизайні.

Польові квіти на нігтях у тренді
Польові квіти на нігтях в тренді. Фото з Instagram

До речі, флористичний манікюр — це не лише про самі квіти. Літні мотиви доповнюють пальмове листя, травинки, гілочки — усе це створює відчуття відпустки, тепла і легкого вітерця.

Флористичний манікюр став хітом літа
Яскравий манікюр. Фото з Instagram

Якщо хочеться чогось не банального — зверніть увагу на нюдову базу з тонкими квітковими малюнками або спробуйте поєднати френч із ніжними бутончиками. Такий манікюр має делікатний й дуже жіночний вигляд.

Можливо, це саме той дизайн, що допоможе вам підкреслити вашу індивідуальність і створить настрій. У цьому сезоні дозвольте собі трохи більше краси, а точніше просто нанесіть її на нігті.

Раніше ми писали про те, які дизайни манікюру можуть стати для вас справжнім талісманом.

Також ми повідомляли, який трендовий манікюр обрала цього літа відома зірка.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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