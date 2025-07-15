Какой маникюр стал вирусным в этом июле — его делают практически все

Нежный маникюр. Фото: Freepik

Этим летом маникюр с цветами стал настоящим фаворитом — особенно в июле. Нежный, романтичный, немного игривый и в то же время очень стильный. Такой нейл-арт подходит и на каждый день, и для особых моментов. А главное то, что всегда выглядит уместно и очаровательно.

Новини.LIVE расскажет о том, почему именно этот дизайн маникюр в тренде.

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Настоящим хитом сезона стали изображения полевых цветов на ногтях. Они добавляют образу легкости, свежести и естественной красоты. В тренде пастельная палитра — нежно-розовые, лавандовые, мятные и зеленые оттенки. Но и классический красный никуда не делся — он до сих пор на пике популярности и отлично подчеркивает флористический дизайн.

Нежный дизайн маникюра. Фото из Instagram

Цветы — это вечная тема. Они вне времени и моды. Просто меняется подача: сейчас актуальны минималистичные веточки, деликатные листочки, полевые бутоны, нежные тюльпаны или акварельные розы. Также в тренде орхидеи, которые выглядят очень изысканно даже в самом простом дизайне.

Полевые цветы на ногтях в тренде. Фото из Instagram

Кстати, флористический маникюр — это не только про сами цветы. Летние мотивы дополняют пальмовые листья, травинки, веточки — все это создает ощущение отпуска, тепла и легкого ветерка.

Яркий маникюр. Фото из Instagram

Если хочется чего-то не банального — обратите внимание на нюдовую базу с тонкими цветочными рисунками или попробуйте совместить френч с нежными бутончиками. Такой маникюр выглядит деликатно и очень женственно.

Возможно, это именно тот дизайн, который поможет вам подчеркнуть вашу индивидуальность и создаст настроение. В этом сезоне позвольте себе немного больше красоты, а точнее просто нанесите ее на ногти.

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