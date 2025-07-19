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Головна Мода Принесе удачу — який манікюр варто зробити у серпні

Принесе удачу — який манікюр варто зробити у серпні

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 19:50
Серпневий манікюр, який принесе удачу — стильні ідеї дизайнів
Красивий манікюр. Фото: Freepik

Манікюр може не просто стати прикрасою образу, а й привернути удачу. Якщо ви хочете, аби гроші текли до вас рікою, а фортуна посміхалась, у серпні варто віддати перевагу одному дизайну.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Який манікюр приверне удачу у серпні

Всього один колір манікюру може змінити все. У серпні віддайте перевагу помаранчевому дизайну. Він приверне до вас удачу й щастя.

Який манікюр приверне удачу у серпні
Помаранчевий дизайн манікюру. Фото з Instagram

Помаранчевий колір символізує енергію, розвиток та підкорення нових висот. Відтак, цей відтінок обов'язково надихне вас на звершення. Такий дизайн додасть життєвої сили та творчого піднесення.

Який манікюр приверне удачу у серпні
Помаранчевий французький манікюр. Фото з Instagram

При цьому, повністю покривати нігті помаранчевим не обов'язково. Достатньо буде невеликого акценту, наприклад, квітів чи омбре. Або ж можна зробити лише один чи два нігті в такому кольорі, а решту нафарбувати нейтральним відтінком.

Який манікюр приверне удачу у серпні
Помаранчевий манікюр. Фото з Instagram

Помаранчевий колір лаку можна поєднувати з натуральними базами та різними текстурами. Влітку він буде особливо доречним через свою соковитість та свіжість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який дизайн манікюру захистить жінку від невдач.

Також ми розповідали про те, які кольори для манікюру будуть найвишуканішими.

мода манікюр поради успіх краса
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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