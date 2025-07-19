Серпневий манікюр, який принесе удачу — стильні ідеї дизайнів

Красивий манікюр. Фото: Freepik

Манікюр може не просто стати прикрасою образу, а й привернути удачу. Якщо ви хочете, аби гроші текли до вас рікою, а фортуна посміхалась, у серпні варто віддати перевагу одному дизайну.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Який манікюр приверне удачу у серпні

Всього один колір манікюру може змінити все. У серпні віддайте перевагу помаранчевому дизайну. Він приверне до вас удачу й щастя.

Помаранчевий дизайн манікюру. Фото з Instagram

Помаранчевий колір символізує енергію, розвиток та підкорення нових висот. Відтак, цей відтінок обов'язково надихне вас на звершення. Такий дизайн додасть життєвої сили та творчого піднесення.

Помаранчевий французький манікюр. Фото з Instagram

При цьому, повністю покривати нігті помаранчевим не обов'язково. Достатньо буде невеликого акценту, наприклад, квітів чи омбре. Або ж можна зробити лише один чи два нігті в такому кольорі, а решту нафарбувати нейтральним відтінком.

Помаранчевий манікюр. Фото з Instagram

Помаранчевий колір лаку можна поєднувати з натуральними базами та різними текстурами. Влітку він буде особливо доречним через свою соковитість та свіжість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який дизайн манікюру захистить жінку від невдач.

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