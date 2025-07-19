Августовский маникюр, который принесет удачу — стильные идеи дизайнов

Принесет удачу — какой маникюр стоит сделать в августе
Маникюр может не просто стать украшением образа, но и привлечь удачу. Если вы хотите, чтобы деньги текли к вам рекой, а фортуна улыбалась, в августе стоит отдать предпочтение одному дизайну.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какой маникюр привлечет удачу в августе
Всего один цвет маникюра может изменить все. В августе отдайте предпочтение оранжевому дизайну. Он привлечет к вам удачу и счастье.
Оранжевый цвет символизирует энергию, развитие и покорение новых высот. Следовательно, этот оттенок обязательно вдохновит вас на свершения. Такой дизайн придаст жизненной силы и творческого подъема.
При этом, полностью покрывать ногти оранжевым не обязательно. Достаточно будет небольшого акцента, например, цветов или омбре. Или же можно сделать только один или два ногтя в таком цвете, а остальные накрасить нейтральным оттенком.
Оранжевый цвет лака можно сочетать с натуральными базами и различными текстурами. Летом он будет особенно уместен из-за своей сочности и свежести.
Напомним, ранее мы писали о том, какой дизайн маникюра защитит женщину от неудач.
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