Августовский маникюр, который принесет удачу — стильные идеи дизайнов

Красивый маникюр красивый маникюр. Фото: Freepik

Маникюр может не просто стать украшением образа, но и привлечь удачу. Если вы хотите, чтобы деньги текли к вам рекой, а фортуна улыбалась, в августе стоит отдать предпочтение одному дизайну.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какой маникюр привлечет удачу в августе

Всего один цвет маникюра может изменить все. В августе отдайте предпочтение оранжевому дизайну. Он привлечет к вам удачу и счастье.

Оранжевый дизайн маникюра. Фото из Instagram

Оранжевый цвет символизирует энергию, развитие и покорение новых высот. Следовательно, этот оттенок обязательно вдохновит вас на свершения. Такой дизайн придаст жизненной силы и творческого подъема.

Оранжевый французский маникюр. Фото из Instagram

При этом, полностью покрывать ногти оранжевым не обязательно. Достаточно будет небольшого акцента, например, цветов или омбре. Или же можно сделать только один или два ногтя в таком цвете, а остальные накрасить нейтральным оттенком.

Оранжевый маникюр. Фото из Instagram

Оранжевый цвет лака можно сочетать с натуральными базами и различными текстурами. Летом он будет особенно уместен из-за своей сочности и свежести.

Напомним, ранее мы писали о том, какой дизайн маникюра защитит женщину от неудач.

Также мы рассказывали о том, какие цвета для маникюра будут самыми изысканными.