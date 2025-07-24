Долговечный, а потому выгодный маникюр — как правильно выбрать форму и цвет

Самый практичный выбор — маникюр, который не портится со временем
Не секрет, что носить гель-лак дольше трех недель — плохая идея. Ногти просто не выдерживают такой нагрузки: слой начинает трескаться, углы ломаются, а маникюр теряет эстетический вид. Но мы узнали кое-что интереснее: какие формы, цвета и покрытия помогут сохранить ногти в опрятном виде как можно дольше. И это не просто модные советы, а настоящая экономия времени и денег.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Форма маникюра, которая держится лучше других
Несмотря на то, что квадратная форма до сих пор популярна, ее практичность вызывает сомнения. Углы чаще всего ломаются или скалывается гель — особенно на указательных пальцах. А вот овальные или миндалевидные формы считаются самыми практичными: меньше задеваются, выглядят нежнее и реже требуют экстренного ремонта. Даже если что-то пойдет не так, с овальной формы легче сделать рестайлинг, не снимая весь материал.
Покрытие ногтей, которое носится лучше всего
Глянцевое покрытие — это must-have для тех, кто хочет, чтобы маникюр оставался как новый как можно дольше. В отличие от матового, который теряет свой эффект уже через неделю, блеск выглядит опрятно даже на третью. И хотя технически ни одно покрытие не влияет на скорость роста ногтя, все же гель-лак, нанесенный под самую кутикулу, визуально оттягивает момент, когда захочется "переделать все".
Нюдовые или светлые оттенки — настоящие чемпионы в категории "практичность". Они не акцентируют внимание на отрастании, так что даже на четвертой неделе маникюр будет выглядеть классно. Еще один вариант — наоборот, сделать ставку на яркий цвет. Он перетягивает внимание на себя, и граница возле кутикулы уже не так бросается в глаза.
Чтобы маникюр дольше выглядел свежим, лучше избегать декора возле кутикулы. Все эти стразы, блестки и вензеля быстро "выезжают" вместе с ростом ногтя и портят картинку. А вот если украшения размещены ближе к краю ногтя, то маникюр продержится дольше.
Итак, если хотите сэкономить и не так часто ходить к мастеру по маникюру, то выбирайте:
- форму миндаль или овал;
- глянцевое покрытие;
- нюдовые или яркие цвета;
- минимальный декор подальше от кутикулы.
Такой подход не только эстетичный, но и действительно выгодный.
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