Долговечный, а потому выгодный маникюр — как правильно выбрать форму и цвет

Ухоженные ногти. Фото: Freepik

Не секрет, что носить гель-лак дольше трех недель — плохая идея. Ногти просто не выдерживают такой нагрузки: слой начинает трескаться, углы ломаются, а маникюр теряет эстетический вид. Но мы узнали кое-что интереснее: какие формы, цвета и покрытия помогут сохранить ногти в опрятном виде как можно дольше. И это не просто модные советы, а настоящая экономия времени и денег.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Форма маникюра, которая держится лучше других

Несмотря на то, что квадратная форма до сих пор популярна, ее практичность вызывает сомнения. Углы чаще всего ломаются или скалывается гель — особенно на указательных пальцах. А вот овальные или миндалевидные формы считаются самыми практичными: меньше задеваются, выглядят нежнее и реже требуют экстренного ремонта. Даже если что-то пойдет не так, с овальной формы легче сделать рестайлинг, не снимая весь материал.

Миндалевидная форма. Фото из Instagram

Покрытие ногтей, которое носится лучше всего

Глянцевое покрытие — это must-have для тех, кто хочет, чтобы маникюр оставался как новый как можно дольше. В отличие от матового, который теряет свой эффект уже через неделю, блеск выглядит опрятно даже на третью. И хотя технически ни одно покрытие не влияет на скорость роста ногтя, все же гель-лак, нанесенный под самую кутикулу, визуально оттягивает момент, когда захочется "переделать все".

Нюдовые или светлые оттенки — настоящие чемпионы в категории "практичность". Они не акцентируют внимание на отрастании, так что даже на четвертой неделе маникюр будет выглядеть классно. Еще один вариант — наоборот, сделать ставку на яркий цвет. Он перетягивает внимание на себя, и граница возле кутикулы уже не так бросается в глаза.

Нюдовые ногти. Фото из Instagram

Чтобы маникюр дольше выглядел свежим, лучше избегать декора возле кутикулы. Все эти стразы, блестки и вензеля быстро "выезжают" вместе с ростом ногтя и портят картинку. А вот если украшения размещены ближе к краю ногтя, то маникюр продержится дольше.

Оригинальный дизайн маникюра. Фото из Instagram

Итак, если хотите сэкономить и не так часто ходить к мастеру по маникюру, то выбирайте:

форму миндаль или овал;

глянцевое покрытие;

нюдовые или яркие цвета;

минимальный декор подальше от кутикулы.

Такой подход не только эстетичный, но и действительно выгодный.

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