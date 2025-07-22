Наймодніший манікюр року — який колір обрати, щоб завжди бути в тренді

Яскравий манікюр. Фото: Freepik

Здається, літо тільки почалося, а вже пора прощатися з легкими, ніжними дизайнами на нігтях. Осінь на підході і це чудовий момент, щоб освіжити манікюр і додати до нього трохи характеру. Забудьте про пастель, неон і традиційні літні блискітки — настав час зробити ставку на вічну класику, яка завжди працює безвідмовно.

Новини.LIVE розповість детальніше про трендовий колір для манікюру у 2025 році.

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Червоний на нігтях — це як маленьке чорне плаття в гардеробі і доречно завжди. Неважливо, чи це соковита полуниця, чи насичений винний відтінок — червоний миттєво додає образу впевненості, шарму й навіть трохи зухвалості. А ще чудово поєднується з будь-якою формою нігтів: від мінімалістичного "короткого квадрата" до модного френча з червоними кінчиками.

Червоні нігті. Фото з Instagram

Цей колір уміє бути різним — грайливим, елегантним, драматичним чи романтичним. І саме тому він ніколи не виходить із моди. Якщо хочеться змін, але без кардинального перевороту, то червоний манікюр стане ідеальним рішенням.

Стильний манікюр. Фото з Instagram

Червоний манікюр — стильний як ніколи

У 2025 році ми бачимо чітку тенденцію до комфорту і простоти. І манікюр не виняток. На перший план виходять короткі нігті природної довжини. Найпопулярніша форма — м’який квадрат: зручна, стильна і така, що пасує під усе. Її обожнюють ті, хто живе в активному ритмі, але не хоче жертвувати естетикою.

Проте на нашу думку, мигдалеподібна форма теж лишається в грі, але тепер у більш м’якому й натуральному варіанті. Це та сама витонченість, яка має вдалий вигляд і на діловій зустрічі, і на побаченні.

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