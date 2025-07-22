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Головна Мода Найяскравіший манікюр 2025 року — оберіть його і не прогадаєте

Найяскравіший манікюр 2025 року — оберіть його і не прогадаєте

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 19:29
Наймодніший манікюр року — який колір обрати, щоб завжди бути в тренді
Яскравий манікюр. Фото: Freepik

Здається, літо тільки почалося, а вже пора прощатися з легкими, ніжними дизайнами на нігтях. Осінь на підході і це чудовий момент, щоб освіжити манікюр і додати до нього трохи характеру. Забудьте про пастель, неон і традиційні літні блискітки — настав час зробити ставку на вічну класику, яка завжди працює безвідмовно.

Новини.LIVE розповість детальніше про трендовий колір для манікюру у 2025 році.

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Який манікюр зараз в тренді

Червоний на нігтях — це як маленьке чорне плаття в гардеробі і доречно завжди. Неважливо, чи це соковита полуниця, чи насичений винний відтінок — червоний миттєво додає образу впевненості, шарму й навіть трохи зухвалості. А ще чудово поєднується з будь-якою формою нігтів: від мінімалістичного "короткого квадрата" до модного френча з червоними кінчиками.

Червоний на нігтях завжди має особливий вигляд
Червоні нігті. Фото з Instagram

Цей колір уміє бути різним — грайливим, елегантним, драматичним чи романтичним. І саме тому він ніколи не виходить із моди. Якщо хочеться змін, але без кардинального перевороту, то червоний манікюр стане ідеальним рішенням.

Колір манікюру, що ніколи не виходить із моди
Стильний манікюр. Фото з Instagram

Червоний манікюр — стильний як ніколи

У 2025 році ми бачимо чітку тенденцію до комфорту і простоти. І манікюр не виняток. На перший план виходять короткі нігті природної довжини. Найпопулярніша форма — м’який квадрат: зручна, стильна і така, що пасує під усе. Її обожнюють ті, хто живе в активному ритмі, але не хоче жертвувати естетикою.

Проте на нашу думку, мигдалеподібна форма теж лишається в грі, але тепер у більш м’якому й натуральному варіанті. Це та сама витонченість, яка має вдалий вигляд і на діловій зустрічі, і на побаченні.

Раніше ми писали про те, який дизайн манікюру може послужити вашим талісманом у серпні.

Також ми повідомляли, який манікюр носить Тіна Кароль цього сезону.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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