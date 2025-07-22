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Главная Мода Самый яркий маникюр 2025 года — выберите его и не прогадаете

Самый яркий маникюр 2025 года — выберите его и не прогадаете

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 19:29
Самый модный маникюр года — какой цвет выбрать, чтобы всегда быть в тренде
Яркий маникюр яркий маникюр. Фото: Freepik

Кажется, лето только началось, а уже пора прощаться с легкими, нежными дизайнами на ногтях. Осень на подходе и это отличный момент, чтобы освежить маникюр и добавить в него немного характера. Забудьте о пастели, неоне и традиционных летних блестках — пришло время сделать ставку на вечную классику, которая всегда работает безотказно.

Новини.LIVE расскажет детальнее о трендовом цвете для маникюра в 2025 году.

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Какой маникюр сейчас в тренде

Красный на ногтях — это как маленькое черное платье в гардеробе и уместно всегда. Неважно, будь то сочная клубника или насыщенный винный оттенок — красный мгновенно добавляет образу уверенности, шарма и даже немного дерзости. А еще отлично сочетается с любой формой ногтей: от минималистичного "короткого квадрата" до модного френча с красными кончиками.

Червоний на нігтях завжди має особливий вигляд
Красные ногти. Фото из Instagram

Этот цвет умеет быть разным — игривым, элегантным, драматичным или романтичным. И именно поэтому он никогда не выходит из моды. Если хочется перемен, но без кардинального переворота, то красный маникюр станет идеальным решением.

Колір манікюру, що ніколи не виходить із моди
Стильный маникюр. Фото из Instagram

Красный маникюр — стильный как никогда

В 2025 году мы видим четкую тенденцию к комфорту и простоте. И маникюр не исключение. На первый план выходят короткие ногти естественной длины. Самая популярная форма — мягкий квадрат: удобная, стильная и подходящая под все. Ее обожают те, кто живет в активном ритме, но не хочет жертвовать эстетикой.

Однако по нашему мнению, миндалевидная форма тоже остается в игре, но теперь в более мягком и натуральном варианте. Это то самое изящество, которое удачно смотрится и на деловой встрече, и на свидании.

Ранее мы писали о том, какой дизайн маникюра может послужить вашим талисманом в августе.

Также мы сообщали, какой маникюр носит Тина Кароль в этом сезоне.

мода тренды маникюр стиль ногти
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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