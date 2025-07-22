Самый модный маникюр года — какой цвет выбрать, чтобы всегда быть в тренде

Яркий маникюр яркий маникюр. Фото: Freepik

Кажется, лето только началось, а уже пора прощаться с легкими, нежными дизайнами на ногтях. Осень на подходе и это отличный момент, чтобы освежить маникюр и добавить в него немного характера. Забудьте о пастели, неоне и традиционных летних блестках — пришло время сделать ставку на вечную классику, которая всегда работает безотказно.

Новини.LIVE расскажет детальнее о трендовом цвете для маникюра в 2025 году.

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Красный на ногтях — это как маленькое черное платье в гардеробе и уместно всегда. Неважно, будь то сочная клубника или насыщенный винный оттенок — красный мгновенно добавляет образу уверенности, шарма и даже немного дерзости. А еще отлично сочетается с любой формой ногтей: от минималистичного "короткого квадрата" до модного френча с красными кончиками.

Красные ногти. Фото из Instagram

Этот цвет умеет быть разным — игривым, элегантным, драматичным или романтичным. И именно поэтому он никогда не выходит из моды. Если хочется перемен, но без кардинального переворота, то красный маникюр станет идеальным решением.

Стильный маникюр. Фото из Instagram

Красный маникюр — стильный как никогда

В 2025 году мы видим четкую тенденцию к комфорту и простоте. И маникюр не исключение. На первый план выходят короткие ногти естественной длины. Самая популярная форма — мягкий квадрат: удобная, стильная и подходящая под все. Ее обожают те, кто живет в активном ритме, но не хочет жертвовать эстетикой.

Однако по нашему мнению, миндалевидная форма тоже остается в игре, но теперь в более мягком и натуральном варианте. Это то самое изящество, которое удачно смотрится и на деловой встрече, и на свидании.

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