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Главная Мода Маникюр, как у Беллы Хадид — главная nail-идея сезона

Маникюр, как у Беллы Хадид — главная nail-идея сезона

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 19:29
Модель Белла Хадид задала новый nail-тренд — дорогой нюд
Ухоженный маникюр. Фото: Freepik

Безупречно гладкие ногти, нежный нюдовый оттенок и естественный блеск — именно такой маникюр сейчас снова в тренде. Его уже окрестили "rich girl nails", а Белла Хадид стала главной вдохновительницей этого стиля. Ее образ с таким маникюром буквально взорвал соцсети — сдержанный, лаконичный, но очень стильный.

Новини.LIVE расскажет об этом трендовом маникюре подробнее.

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Что такое маникюр "богатой девушки"

Это современная классика: ногти средней длины с мягкой квадратной формой, покрытые молочным или бежево-розовым лаком. Никаких узоров, камушков или сложных элементов — только идеально подобранный оттенок, который гармонирует с тоном кожи. Такой маникюр выглядит естественно, аккуратно и очень дорого.

Почему этот тренд снова актуален

Сегодня в моде спокойствие, простота и ухоженность. После волны ярких дизайнов с градиентами, блестками и стразами многие устали от перегруженных образов. Поэтому маникюр "богатой девушки" стал отличным ответом — он подчеркивает вкус, а не бросается в глаза. Кроме того, он универсален, ведь подходит к любому стилю — от официального до повседневного, легко обновляется и долго сохраняет опрятный вид.

Нюдовий манікюр набирає все більшої популярності
Нюдовый маникюр. фото: Freepik

Кому подходит этот маникюр

Такой маникюр подойдет практически каждой женщине. Он подходит как коротким, так и средним ногтям, не требует особой формы или сложного ухода. Если вы цените изящество, простоту и лаконичность, то этот стиль станет идеальным дополнением к вашему образу. Он идеально подойдет к базовому гардеробу, шелковым рубашкам, кашемировым свитерам, лаконичным аксессуарам. Но даже в сочетании с джинсами и футболкой маникюр будет выглядеть актуально и стильно. Акцент именно на этом сделала Белла Хадид.

Манікюр, що підійде практично усім жінкам
Маникюр Беллы Хадид. Фото из Instagram

Как повторить образ Беллы Хадид

Чтобы достичь похожего эффекта, обратите внимание на такие детали:

  • форма ногтей — мягкий квадрат, длина — не более чем на 2-3 мм за подушечку пальца;
  • оттенок — молочный, светло-бежевый или розовый с холодным или нейтральным подтоном;
  • покрытие обязательно глянцевое, без блесток и перламутра.

Мастера советуют выбирать лак на тон светлее или темнее цвета кожи — это позволяет создать эффект натуральности, но при этом подчеркнуть ногти. На светлой коже удачно смотрятся холодные розовые или бежевые оттенки, а на смуглой теплые нюды с кофейным или карамельным подтоном.

Ранее мы писали о том, какой дизайн маникюра носят большинство в Европе.

Также мы сообщали, какой маникюр самый практичный и носится лучше всего.

мода тренды маникюр стиль ногти
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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