Модель Белла Хадид задала новый nail-тренд — дорогой нюд

Ухоженный маникюр. Фото: Freepik

Безупречно гладкие ногти, нежный нюдовый оттенок и естественный блеск — именно такой маникюр сейчас снова в тренде. Его уже окрестили "rich girl nails", а Белла Хадид стала главной вдохновительницей этого стиля. Ее образ с таким маникюром буквально взорвал соцсети — сдержанный, лаконичный, но очень стильный.

Новини.LIVE расскажет об этом трендовом маникюре подробнее.

Реклама

Читайте также:

Что такое маникюр "богатой девушки"

Это современная классика: ногти средней длины с мягкой квадратной формой, покрытые молочным или бежево-розовым лаком. Никаких узоров, камушков или сложных элементов — только идеально подобранный оттенок, который гармонирует с тоном кожи. Такой маникюр выглядит естественно, аккуратно и очень дорого.

Почему этот тренд снова актуален

Сегодня в моде спокойствие, простота и ухоженность. После волны ярких дизайнов с градиентами, блестками и стразами многие устали от перегруженных образов. Поэтому маникюр "богатой девушки" стал отличным ответом — он подчеркивает вкус, а не бросается в глаза. Кроме того, он универсален, ведь подходит к любому стилю — от официального до повседневного, легко обновляется и долго сохраняет опрятный вид.

Нюдовый маникюр. фото: Freepik

Кому подходит этот маникюр

Такой маникюр подойдет практически каждой женщине. Он подходит как коротким, так и средним ногтям, не требует особой формы или сложного ухода. Если вы цените изящество, простоту и лаконичность, то этот стиль станет идеальным дополнением к вашему образу. Он идеально подойдет к базовому гардеробу, шелковым рубашкам, кашемировым свитерам, лаконичным аксессуарам. Но даже в сочетании с джинсами и футболкой маникюр будет выглядеть актуально и стильно. Акцент именно на этом сделала Белла Хадид.

Маникюр Беллы Хадид. Фото из Instagram

Как повторить образ Беллы Хадид

Чтобы достичь похожего эффекта, обратите внимание на такие детали:

форма ногтей — мягкий квадрат, длина — не более чем на 2-3 мм за подушечку пальца;

оттенок — молочный, светло-бежевый или розовый с холодным или нейтральным подтоном;

покрытие обязательно глянцевое, без блесток и перламутра.

Мастера советуют выбирать лак на тон светлее или темнее цвета кожи — это позволяет создать эффект натуральности, но при этом подчеркнуть ногти. На светлой коже удачно смотрятся холодные розовые или бежевые оттенки, а на смуглой теплые нюды с кофейным или карамельным подтоном.

Ранее мы писали о том, какой дизайн маникюра носят большинство в Европе.

Также мы сообщали, какой маникюр самый практичный и носится лучше всего.