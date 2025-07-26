Який манікюр зараз трендовий в Європі — захочете його повторити

Трендовий європейський манікюр — що люблять модниці за кордоном
Тренди в манікюрі постійно змінюються як в Україні, так й в Європі. Якщо в нас зараз популярними є стриманість та ледь помітне покриття, за кордоном красуні обирають нігті, що будуть сяяти по-справжньому.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Який манікюр модний в Європі
"Скляний" манікюр
Європейські красуні цього сезону втратили голову від напівпрозорих нігтів з перламутром. Такий дизайн просто неймовірно переливається на світлі. Якщо ви хочете сяючої ніжності, зверніть на нього увагу.
"Рум'яний" манікюр
Це ще один тренд, який набирає популярності в Європі. Такий дизайн нагадує рум'янець на щоках, тому й отримав назву blush nails. Рожеве сяйво в центрі нігтя додає особливої ніжності.
"Котяче око"
Ще один тренд в європейському манікюрі — "котяче око". Він пасує для будь-якої довжини та форми нігтів. А ще такий дизайн дійсно сяє на повну.
В Європі в тренді — блиск та сяяння. Такий манікюр підійде під ніжні образи й стане справжньою роздинкою.
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