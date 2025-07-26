Який манікюр зараз трендовий в Європі — захочете його повторити

Дівчина фарбує нігті. Фото: Pexels

Тренди в манікюрі постійно змінюються як в Україні, так й в Європі. Якщо в нас зараз популярними є стриманість та ледь помітне покриття, за кордоном красуні обирають нігті, що будуть сяяти по-справжньому.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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"Скляний" манікюр

Європейські красуні цього сезону втратили голову від напівпрозорих нігтів з перламутром. Такий дизайн просто неймовірно переливається на світлі. Якщо ви хочете сяючої ніжності, зверніть на нього увагу.

"Скляний" манікюр. Фото з Instagram

"Рум'яний" манікюр

Це ще один тренд, який набирає популярності в Європі. Такий дизайн нагадує рум'янець на щоках, тому й отримав назву blush nails. Рожеве сяйво в центрі нігтя додає особливої ніжності.

"Рум'яний" манікюр. Фото з Instagram

"Котяче око"

Ще один тренд в європейському манікюрі — "котяче око". Він пасує для будь-якої довжини та форми нігтів. А ще такий дизайн дійсно сяє на повну.

Яскравий манікюр. Фото з Instagram

В Європі в тренді — блиск та сяяння. Такий манікюр підійде під ніжні образи й стане справжньою роздинкою.

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