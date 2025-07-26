Какой маникюр сейчас трендовый в Европе — захотите его повторить

Девушка красит ногти. Фото: Pexels

Тренды в маникюре постоянно меняются как в Украине, так и в Европе. Если у нас сейчас популярны сдержанность и едва заметное покрытие, за рубежом красавицы выбирают ногти, которые будут сиять по-настоящему.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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"Стеклянный" маникюр

Европейские красавицы в этом сезоне потеряли голову от полупрозрачных ногтей с перламутром. Такой дизайн просто невероятно переливается на свету. Если вы хотите сияющей нежности, обратите на него внимание.

"Стеклянный" маникюр. Фото из Instagram

"Румяный" маникюр

Это еще один тренд, который набирает популярность в Европе. Такой дизайн напоминает румянец на щеках, поэтому и получил название blush nails. Розовое сияние в центре ногтя добавляет особой нежности.

"Румяный" маникюр. Фото из Instagram

"Кошачий глаз"

Еще один тренд в европейском маникюре — "кошачий глаз". Он подходит для любой длины и формы ногтей. А еще такой дизайн действительно сияет на полную.

Яркий маникюр. Фото из Instagram

В Европе в тренде — блеск и сияние. Такой маникюр подойдет под нежные образы и станет настоящим украшением.

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