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Главная Мода Трендовый европейский маникюр — что любят модницы за рубежом

Трендовый европейский маникюр — что любят модницы за рубежом

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 19:45
Какой маникюр сейчас трендовый в Европе — захотите его повторить
Девушка красит ногти. Фото: Pexels

Тренды в маникюре постоянно меняются как в Украине, так и в Европе. Если у нас сейчас популярны сдержанность и едва заметное покрытие, за рубежом красавицы выбирают ногти, которые будут сиять по-настоящему.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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"Стеклянный" маникюр

Европейские красавицы в этом сезоне потеряли голову от полупрозрачных ногтей с перламутром. Такой дизайн просто невероятно переливается на свету. Если вы хотите сияющей нежности, обратите на него внимание.

Який манікюр модний в Європі
"Стеклянный" маникюр. Фото из Instagram

"Румяный" маникюр

Это еще один тренд, который набирает популярность в Европе. Такой дизайн напоминает румянец на щеках, поэтому и получил название blush nails. Розовое сияние в центре ногтя добавляет особой нежности.

Який манікюр модний в Європі
"Румяный" маникюр. Фото из Instagram

"Кошачий глаз"

Еще один тренд в европейском маникюре — "кошачий глаз". Он подходит для любой длины и формы ногтей. А еще такой дизайн действительно сияет на полную.

Який манікюр модний в Європі
Яркий маникюр. Фото из Instagram

В Европе в тренде — блеск и сияние. Такой маникюр подойдет под нежные образы и станет настоящим украшением.

Напомним, ранее мы писали о самом красивом маникюре 2025 года.

Также мы рассказывали о том, какой маникюр принесет вам удачу в августе.

Европа тренды маникюр красота ногти
Ирина Нечутова - Редактор
Автор:
Ирина Нечутова
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