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Главная Мода Трендовый дизайн ногтей с эффектом роскоши — новинка этого года

Трендовый дизайн ногтей с эффектом роскоши — новинка этого года

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 19:39
Роскошный маникюр, который в тренде этого сезона
Красивый маникюр. Фото: Freepik

Видно, мы нашли маникюр, который останется с нами до конца года. Легкий, аккуратный, без лишней суеты и под любой образ. Его называют Soap Nails и, честно говоря, с ним ваши ногти будут выглядеть роскошно.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Что за новый трендовый маникюр

В TikTok хэштег #soapnails уже стал маленькой сенсацией — сотни видео с вариациями этого дизайна. Секрет в том, что он максимально простой: полупрозрачный нюд, молочный или персиковый оттенок, никаких узоров или стразов. Форму для него лучше выбрать естественную, без "острых" экспериментов. Тогда такой маникюр будет выглядеть чистым, нежным и очень ухоженным.

Манікюр, що завжди має доглянутий вигляд
Трендовый маникюр. Фото из Instagram

Этот маникюр уже появился и на красных дорожках: Зендая, Кейт Бланшетт, Анджелина Джоли и Майки Мэдисон засветили Soap Nails на "Золотом глобусе 2025". И каждая доказала, что он подходит всем.

Дизайн манікюру, що вибрали собі і знаменитості
Soap Nails. Фото: кадр из видео

Как сделать трендовый маникюр дома

На самом деле все просто, даже без мастера.

Подготовьте ногти

Замочите руки в теплой мыльной воде, чтобы размягчить кутикулу. Хорошо вытрите полотенцем.

Позаботьтесь о форме

Отодвиньте кутикулу апельсиновой палочкой или аккуратно срежьте щипцами. Подпиливайте ногти по их естественной форме.

Нанесите покрытие

Выберите глянцевый лак в молочном, персиковом или бледно-розовом цвете. Один-два слоя и готово. А если хочется добавить блеска, то для этого идеально подойдет немного перламутра или мелких блесток. Закрепите потом это все топом.

Финальный штрих

Нанесите крем или масло для рук, сделайте короткий массаж. Для увлажнения кутикулы используйте несколько капель масла или воска.

Такий манікюр можна зробити і вдома
Нежный маникюр. Фото из Instagram

Одним словом, Soap Nails — это про чистоту, нежность и тот случай, когда меньше значит лучше. А еще он всегда уместен и с ним легко можно идти хоть на работу, хоть на вечеринку.

Ранее мы писали о том, какой дизайн маникюра носят члены королевской семьи.

Также мы сообщали, какой интересный маникюр представила Джей Ло — прям как произведение искусства.

мода тренды маникюр стиль ногти
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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