Улюблений манікюр королівських осіб — що обирають королеви та принцеси

Червоний манікюр. Фото: Freepik

Королівська сім'я Великої Британії відома своїм витонченим та елегантним смаком. Красуні не втомлюються обговорювати образи принцеси Діани, королеви Єлизавети та герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон. Одяг та прикраси королівських осіб відрізняються стриманістю, як і манікюр.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Улюблений манікюр королівських осіб

Королева Єлизавета II

Понад 30 років королева Єлизавета користувалась одним і тим же лаком. Її улюбленцем став Ballet Slippers від Essie ніжно-рожевого кольору. Він чудово пасував до стриманих і жіночних образів монархині. Майже непомітний на нігтях та завжди в тренді — такий відтінок робить руки охайними й доглянутими. Для королеви — ідеальний варіант.

Манікюр королеви Єлизавети. Колаж: Новини.LIVE

Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська також віддає перевагу природним відтінкам. Манікюр на її нігтях майже завжди непомітний. Вона обирає ніжні молочні кольори або ж прозоре покриття. Кейт Міддлтон завжди з'являється на публіці з короткими нігтями природної форми, які мають ніжний та елегантний вигляд.

Манікюр Кейт Міддлтон. Колаж: Новини.LIVE

Принцеса Діана

Хоча яскраві кольори були непритаманними для королівської родини, принцеса Діана дозволяла собі їх використовувати. Вона часто обирала яскравий червоний відтінок манікюру. При цьому, принцеса Уельська любила й французький манікюр та ніжні молочні відтінки.

Манікюр принцеси Діани. Колаж: Новини.LIVE

Манікюр королівських персон — це втілення елегантності та стилю. Він настільки довершений, що не потребує додаткових прикрас чи акцентів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який манікюр зараз трендовий в Європі.

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