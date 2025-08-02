Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Королівський манікюр — улюблені дизайни монаршої родини

Королівський манікюр — улюблені дизайни монаршої родини

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 19:44
Улюблений манікюр королівських осіб — що обирають королеви та принцеси
Червоний манікюр. Фото: Freepik

Королівська сім'я Великої Британії відома своїм витонченим та елегантним смаком. Красуні не втомлюються обговорювати образи принцеси Діани, королеви Єлизавети та герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон. Одяг та прикраси королівських осіб відрізняються стриманістю, як і манікюр.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Улюблений манікюр королівських осіб

Королева Єлизавета II

Понад 30 років королева Єлизавета користувалась одним і тим же лаком. Її улюбленцем став Ballet Slippers від Essie ніжно-рожевого кольору. Він чудово пасував до стриманих і жіночних образів монархині. Майже непомітний на нігтях та завжди в тренді — такий відтінок робить руки охайними й доглянутими. Для королеви — ідеальний варіант.

Манікюр королеви Єлизавети II
Манікюр королеви Єлизавети. Колаж: Новини.LIVE

Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська також віддає перевагу природним відтінкам. Манікюр на її нігтях майже завжди непомітний. Вона обирає ніжні молочні кольори або ж прозоре покриття. Кейт Міддлтон завжди з'являється на публіці з короткими нігтями природної форми, які мають ніжний та елегантний вигляд.

Манікюр Кейт Міддлтон
Манікюр Кейт Міддлтон. Колаж: Новини.LIVE

Принцеса Діана

Хоча яскраві кольори були непритаманними для королівської родини, принцеса Діана дозволяла собі їх використовувати. Вона часто обирала яскравий червоний відтінок манікюру. При цьому, принцеса Уельська любила й французький манікюр та ніжні молочні відтінки.

Манікюр принцеси Діани
Манікюр принцеси Діани. Колаж: Новини.LIVE

Манікюр королівських персон — це втілення елегантності та стилю. Він настільки довершений, що не потребує додаткових прикрас чи акцентів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який манікюр зараз трендовий в Європі.

Також ми розповідали про те, який яскравий манікюр став трендовим у 2025 році.

королева Єлизавета Кейт Міддлтон принцеса Діана мода манікюр нігті
Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації