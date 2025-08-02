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Главная Мода Королевский маникюр — любимые дизайны монаршей семьи

Королевский маникюр — любимые дизайны монаршей семьи

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 19:44
Любимый маникюр королевских особ — что выбирают королевы и принцессы
Красный маникюр. Фото: Freepik

Королевская семья Великобритании известна своим утонченным и элегантным вкусом. Красавицы не устают обсуждать образы принцессы Дианы, королевы Елизаветы и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Одежда и украшения королевских особ отличаются сдержанностью, как и маникюр.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Любимый маникюр королевских особ

Королева Елизавета II

Более 30 лет королева Елизавета пользовалась одним и тем же лаком. Ее любимцем стал Ballet Slippers от Essie нежно-розового цвета. Он прекрасно подходил к сдержанным и женственным образам монарха. Почти незаметный на ногтях и всегда в тренде — такой оттенок делает руки опрятными и ухоженными. Для королевы — идеальный вариант.

Манікюр королеви Єлизавети II
Маникюр королевы Елизаветы. Коллаж: Новини.LIVE

Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская также отдает предпочтение естественным оттенкам. Маникюр на ее ногтях почти всегда незаметен. Она выбирает нежные молочные цвета или же прозрачное покрытие. Кейт Миддлтон всегда появляется на публике с короткими ногтями естественной формы, которые выглядят нежно и элегантно.

Манікюр Кейт Міддлтон
Маникюр Кейт Миддлтон. Коллаж: Новини.LIVE

Принцесса Диана

Хотя яркие цвета были неприсущи для королевской семьи, принцесса Диана позволяла себе их использовать. Она часто выбирала яркий красный оттенок маникюра. При этом, принцесса Уэльская любила и французский маникюр и нежные молочные оттенки.

Манікюр принцеси Діани
Маникюр принцессы Дианы. Коллаж: Новини.LIVE

Маникюр королевских персон — это воплощение элегантности и стиля. Он настолько совершенен, что не требует дополнительных украшений или акцентов.

Напомним, ранее мы писали о том, какой маникюр сейчас трендовый в Европе.

Также мы рассказывали о том, какой яркий маникюр стал трендовым в 2025 году.

королева Елизавета Кейт Миддлтон принцесса Диана мода маникюр ногти
Ирина Нечутова - Редактор
Автор:
Ирина Нечутова
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