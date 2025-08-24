Відео
Головна Fashion Яскравий осінній манікюр — здивуєте всіх оригінальністю

Яскравий осінній манікюр — здивуєте всіх оригінальністю

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 13:06
Оригінальний манікюр на осінь — кращі ідеї, які легко повторити
Зелений матовий манікюр з поталлю. Фото: Instagram

Восени у манікюрі переважають глибокі й приглушені відтінки, що добре передають характер цієї пори року. Однак, якщо ви хочете зробити щось оригінальне, зверніть увагу на один дизайн, який буде вирізнятись серед інших.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Який цікавий манікюр зробити восени

Найбільш оригінальним восени буде манікюр з поталлю. Блиск золота зробить його дорогим, елегантним та незвичайним. Здавалося, що фольга вже давно вийшла з моди, але насправді все залежить від конкретного дизайну. Якщо підібрати кольори та текстури вдало, то такий манікюр стане окрасою вашого образу.

Найоригінальніший манікюр осені 2025
Цікава ідея манікюру з поталлю. Фото: Instagram

Неймовірне поєднання — чорний та золота поталь. Він створює ефект ненав'язливої розкоші. Крім того, блиск фольги ідеально буде поєднуватись з нюдовими відтінками: ніжно-рожевим, персиковим чи тілесним. Розкішний ніжний тандем, який ніколи не втратить актуальність.

Найоригінальніший манікюр осені 2025
Ніжний манікюр з поталлю. Фото: Instagram

Неперевершено поталь впишеться в будь-який дизайн — від яскравого френча до павутинки на нігтях. Це універсальний декор, який не має нав'язливого вигляду, а лише вдало доповнює ідею.

Восени золоту поталь можна крім базових відтінків поєднувати з яскравішими кольорами: бордо, глибоким блакитним, червоним, чорним, зеленим. Такі тандеми будуть просто неперевершеними. Ось ще кілька ідей манікюру з поталлю, які будуть актуальними цієї осені:

Найоригінальніший манікюр осені 2025
Манікюр з поталлю та чорною павутинкою. Фото: Instagram
Найоригінальніший манікюр осені 2025
Зелений манікюр з поталлю. Фото: Instagram
Найоригінальніший манікюр осені 2025
Красивий манікюр з поталлю. Фото: Instagram
Найоригінальніший манікюр осені 2025
Блакитний манікюр з поталлю. Фото: Instagram
Найоригінальніший манікюр осені 2025
Молочний манікюр з поталлю. Фото: Instagram

Нігті з поталлю — це взірець елегантної ніжності. Інтерпретувати її на нігтях можна по-різному, тож це вишуканий варіант для тих, хто шукає не лише красивий, а й цікавий дизайн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які відтінки лаку будуть восени 2025 року у моді.

Також ми розповідали про те, який манікюр варто зробити цієї осені, аби бути у тренді.

осінь тренди манікюр краса нігті
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
