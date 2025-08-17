Відео
Головна Fashion Ідеї для трендового манікюру — що буде в моді цієї осені

Ідеї для трендового манікюру — що буде в моді цієї осені

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 19:50
Трендовий манікюр осені 2025 — які кольори будуть на піку популярності
Оливковий манікюр. Фото з Instagram

Осінь — пора затишку та теплих розмов у пледі й за горнятком кави. Таку атмосферу хочеться відтворити й на нігтях і цьогорічні тренди манікюру будуть цьому сприяти.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Який манікюр буде в тренді восени 2025

Кавові кольори

Цієї осені в моді будуть всі відтінки коричневого. Такий дизайн має багатий та благородний вигляд. До того ж він ідеально пасує саме для осінньої пори. Теплий, атмосферний та глибокий — кавовий манікюр зачарує усіх.

Який манікюр буде в тренді восени 2025
Коричневий манікюр. Фото з Instagram

Оливковий колір

Ще одним фаворитом цієї осені буде оливковий манікюр. Обирайте приглушені пастельні тони, вони будуть на піку популярності. Такий колір матиме благородний вигляд. Якщо ви хочете цікавіший варіант, спробуйте поєднати його з іншими відтінками, наприклад, бежевим, молочним чи золотим.

Який манікюр буде в тренді восени 2025
Оливковий манікюр. Фото з Instagram

Сірий колір

Тиха розкіш — так модниці описують сірий відтінок лаку на нігтях. Восени 2025 року він буде на піку популярності. Універсальний та елегантний — сірий манікюр буде просто розкішним варіантом. Поєднати його можна із золотими, чорним, білим чи іншими базовими кольорами.

Який манікюр буде в тренді восени 2025
Сірий манікюр. Фото з Instagram

Анімалістичний принт

Якщо ж ви хочете виділитись та зробити щось сміливе, обирайте анімалістику. Вона точно не втратить актуальності цієї осені. Леопард, зебра, змія чи будь-який інший дизайн в такому стилі зроблять манікюр ультрамодним. Це справжнє поєднання стилю, зухвалості та індивідуальності.

Який манікюр буде в тренді восени 2025
Манікюр в анімалістичному дизайні. Фото з Instagram

Любителі класики можуть обрати цієї осені кольори, які не виходять з моди ніколи. Бордовий, чорний чи червоний — це база, яка ідеально підходить на цю пору року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який манікюр варто зробити у вересні, аби притягнути удачу.

Також ми розповідали про те, який дизайн нігтів просто підкорив модниць своєю розкішшю.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
