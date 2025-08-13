Чи небезпечно довго носити гель-лак — поради експертів

Дівчина робить манікюр. Фото: Freepik

Доглянуті руки — це не лише про красу, а й про перше враження, яке ми справляємо. Саме тому гель-лак уже багато років залишається улюбленою процедурою для мільйонів жінок. Такий манікюр має акуратний вигляд, додає впевненості і дозволяє забути про щоденне підфарбовування нігтів. Але навіть найякісніше покриття має свій "термін придатності".

Про це розповіла власниця студії краси та майстриня манікюру Вероніка Коваль в коментарі 24 каналу.

Реклама

Читайте також:

Чи може гель-лак нашкодити нашим нігтям

Річ у тому, що наші нігті ростуть у середньому 2–3 міліметри на місяць. Гель-лак разом із ними не "рухається", і вже за пару тижнів біля кутикули з’являється помітний відступ. Це не лише псує зовнішній вигляд манікюру, але й створює додаткове навантаження на нігтьову пластину. Якщо залишити все як є, покриття може почати тріскатися та відшаровуватися.

"Чим довше носимо, тим більший шанс, що ніготь просто зламається", — стверджує майстриня манікюру та власниця студії краси Вероніка Коваль.

Дівчина доглядає за нігтями. Фото: Freepik

Після цього часу змінюється форма та баланс нігтя, з’являється ризик його зламу. До того ж під відшарування може потрапити волога, а в ній і бактерії, що призводить до запалення або грибкових інфекцій.

Щоб уникнути цих проблем, варто планувати наступний візит до майстра одразу після поточного. Так ви точно не пропустите момент, коли покриття втратить свій ідеальний вигляд, а ваші нігті завжди залишатимуться здоровими й міцними.

Раніше ми писали про те, які модні відтінки манікюру будуть у всіх цієї осені.

Також ми повідомляли, яким кольором зробити манікюр на удачу.