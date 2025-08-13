Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Скільки можна носити гель-лак без шкоди для нігтів

Скільки можна носити гель-лак без шкоди для нігтів

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 20:40
Чи небезпечно довго носити гель-лак — поради експертів
Дівчина робить манікюр. Фото: Freepik

Доглянуті руки — це не лише про красу, а й про перше враження, яке ми справляємо. Саме тому гель-лак уже багато років залишається улюбленою процедурою для мільйонів жінок. Такий манікюр має акуратний вигляд, додає впевненості і дозволяє забути про щоденне підфарбовування нігтів. Але навіть найякісніше покриття має свій "термін придатності".

Про це розповіла власниця студії краси та майстриня манікюру Вероніка Коваль в коментарі 24 каналу.

Реклама
Читайте також:

Чи може гель-лак нашкодити нашим нігтям

Річ у тому, що наші нігті ростуть у середньому 2–3 міліметри на місяць. Гель-лак разом із ними не "рухається", і вже за пару тижнів біля кутикули з’являється помітний відступ. Це не лише псує зовнішній вигляд манікюру, але й створює додаткове навантаження на нігтьову пластину. Якщо залишити все як є, покриття може почати тріскатися та відшаровуватися.

"Чим довше носимо, тим більший шанс, що ніготь просто зламається", — стверджує майстриня манікюру та власниця студії краси Вероніка Коваль.

З гель-лаком варто бути обережнішими
Дівчина доглядає за нігтями. Фото: Freepik

Після цього часу змінюється форма та баланс нігтя, з’являється ризик його зламу. До того ж під відшарування може потрапити волога, а в ній і бактерії, що призводить до запалення або грибкових інфекцій.

Щоб уникнути цих проблем, варто планувати наступний візит до майстра одразу після поточного. Так ви точно не пропустите момент, коли покриття втратить свій ідеальний вигляд, а ваші нігті завжди залишатимуться здоровими й міцними.

Раніше ми писали про те, які модні відтінки манікюру будуть у всіх цієї осені.

Також ми повідомляли, яким кольором зробити манікюр на удачу.

мода манікюр цікаві факти стиль нігті
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації