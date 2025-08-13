Опасно ли долго носить гель-лак - советы экспертов

Сколько можно носить гель-лак без вреда для ногтей
Ухоженные руки — это не только о красоте, но и о первом впечатлении, которое мы производим. Именно поэтому гель-лак уже много лет остается любимой процедурой для миллионов женщин. Такой маникюр выглядит аккуратно, придает уверенности и позволяет забыть о ежедневном подкрашивании ногтей. Но даже самое качественное покрытие имеет свой "срок годности".
Об этом рассказала владелица студии красоты и мастер маникюра Вероника Коваль в комментарии 24 каналу.
Может ли гель-лак навредить нашим ногтям
Дело в том, что наши ногти растут в среднем 2-3 миллиметра в месяц. Гель-лак вместе с ними не "двигается", и уже через пару недель у кутикулы появляется заметное отступление. Это не только портит внешний вид маникюра, но и создает дополнительную нагрузку на ногтевую пластину. Если оставить все как есть, покрытие может начать трескаться и отслаиваться.
"Чем дольше носим, тем больше шанс, что ноготь просто сломается", — утверждает мастер маникюра и владелица студии красоты Вероника Коваль.
После этого времени меняется форма и баланс ногтя, появляется риск его излома. К тому же под отслоение может попасть влага, а в ней и бактерии, что приводит к воспалению или грибковым инфекциям.
Чтобы избежать этих проблем, стоит планировать следующий визит к мастеру сразу после текущего. Так вы точно не пропустите момент, когда покрытие потеряет свой идеальный вид, а ваши ногти всегда будут оставаться здоровыми и крепкими.
