Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Сколько можно носить гель-лак без вреда для ногтей

Сколько можно носить гель-лак без вреда для ногтей

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 20:40
Опасно ли долго носить гель-лак - советы экспертов
Девушка делает маникюр. Фото: Freepik

Ухоженные руки — это не только о красоте, но и о первом впечатлении, которое мы производим. Именно поэтому гель-лак уже много лет остается любимой процедурой для миллионов женщин. Такой маникюр выглядит аккуратно, придает уверенности и позволяет забыть о ежедневном подкрашивании ногтей. Но даже самое качественное покрытие имеет свой "срок годности".

Об этом рассказала владелица студии красоты и мастер маникюра Вероника Коваль в комментарии 24 каналу.

Реклама
Читайте также:

Может ли гель-лак навредить нашим ногтям

Дело в том, что наши ногти растут в среднем 2-3 миллиметра в месяц. Гель-лак вместе с ними не "двигается", и уже через пару недель у кутикулы появляется заметное отступление. Это не только портит внешний вид маникюра, но и создает дополнительную нагрузку на ногтевую пластину. Если оставить все как есть, покрытие может начать трескаться и отслаиваться.

"Чем дольше носим, тем больше шанс, что ноготь просто сломается", — утверждает мастер маникюра и владелица студии красоты Вероника Коваль.

З гель-лаком варто бути обережнішими
Девушка ухаживает за ногтями. Фото: Freepik

После этого времени меняется форма и баланс ногтя, появляется риск его излома. К тому же под отслоение может попасть влага, а в ней и бактерии, что приводит к воспалению или грибковым инфекциям.

Чтобы избежать этих проблем, стоит планировать следующий визит к мастеру сразу после текущего. Так вы точно не пропустите момент, когда покрытие потеряет свой идеальный вид, а ваши ногти всегда будут оставаться здоровыми и крепкими.

Ранее мы писали о том, какие модные оттенки маникюра будут у всех этой осенью.

Также мы сообщали, каким цветом сделать маникюр на удачу.

мода маникюр интересные факты стиль ногти
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации