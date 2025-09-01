Місячний календар манікюру на вересень 2025 року — коли можна стригти та фарбувати нігті

Дівчина з гарним манікюром. Фото: freepik.com

Вересень 2025 року приносить нову енергію, бажання оновлення та змін. А навіть маленькі б'юті-ритуали, як манікюр, стають способом додати собі настрою та впевненості. Проте результат залежить не лише від майстра чи матеріалів. Фази Місяця також впливають на здоров'я та красу нігтів. Саме тому варто враховувати поради місячного календаря.

Новини.LIVE розповідає, які дні вересня 2025 року найсприятливіші для манікюру та догляду за нігтями, а яких дат слід уникати.

Реклама

Читайте також:

Фази Місяця у вересні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 6 вересня;

— з 1 по 6 вересня; Повня у знаку Риби — 7 вересня о 21:08 за Києвом;

— 7 вересня о 21:08 за Києвом; Місяць, що спадає — з 8 по 20 вересня;

— з 8 по 20 вересня; Молодик у знаку Діви — 21 вересня 22:54 за Києвом;

— 21 вересня 22:54 за Києвом; Місяць, що зростає — з 22 по 30 вересня;

— з 22 по 30 вересня; Сонячне затемнення (часткове) — 21 вересня, пік припаде на 22:41 за Києвом;

— 21 вересня, пік припаде на 22:41 за Києвом; Повне місячне затемнення — в ніч з 7 на 8 вересня, початок о 18:28 (напівтіньова фаза), а завершення — 23:55 за Києвом.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Як Місяць впливає на стан нігтів

Як стверджують астрологи, місячні фази впливають не лише на настрій і емоційний стан, але й на фізичні процеси в організмі, зокрема на ріст і міцність нігтів. Плануючи манікюр або педикюр, варто враховувати фазу Місяця, щоб процедури приносили максимальну користь і трималися довше.

Вплив Місяця на нігті:

Молодик — у цей період краще відмовитися від будь-яких процедур. Манікюр чи педикюр може зробити нігті ламкими та знизити загальний тонус.

— у цей період краще відмовитися від будь-яких процедур. Манікюр чи педикюр може зробити нігті ламкими та знизити загальний тонус. Місяць, що росте — оптимальний час для стимуляції росту нігтів. Вони стають міцнішими, здоровішими та красивішими.

— оптимальний час для стимуляції росту нігтів. Вони стають міцнішими, здоровішими та красивішими. Повня — енергетично активний період. Манікюр чи педикюр у ці дні допоможуть підкреслити індивідуальний стиль, проте результат може бути непередбачуваним.

— енергетично активний період. Манікюр чи педикюр у ці дні допоможуть підкреслити індивідуальний стиль, проте результат може бути непередбачуваним. Спадний Місяць — ідеальний час для відновлювальних процедур, зміцнення нігтів та оздоровчих ванночок. Манікюр і педикюр у цей період довше зберігатимуть форму та красу.

Дівчина робить манікюр. Фото: freepik.com

Найкращі дні для манікюру у вересні 2025 року за місячним календарем

Вересень пропонує багато вдалих днів для догляду за руками та ногами. Енергія Місяця в ці дні робить процедури особливо ефективними:

2 вересня (вівторок) — чудовий день для яскравого манікюру та зміни образу.

— чудовий день для яскравого манікюру та зміни образу. 6 вересня (субота) — час для відновлювальних процедур та педикюру.

— час для відновлювальних процедур та педикюру. 9 вересня (вівторок) — сприятливий день для підрізання нігтів і зміцнення їхньої структури.

— сприятливий день для підрізання нігтів і зміцнення їхньої структури. 12 вересня (п'ятниця) — ідеальний день для експериментів із яскравими кольорами.

— ідеальний день для експериментів із яскравими кольорами. 18 вересня (четвер) — відмінно підійде для педикюру, що додає легкості та впевненості.

— відмінно підійде для педикюру, що додає легкості та впевненості. 22 вересня (понеділок) — вдалий час для класичного догляду та спокійного стилю.

— вдалий час для класичного догляду та спокійного стилю. 27 вересня (субота) — найкращий день для SPA-процедур та відновлення стоп.

Дівчина з доглянутими нігтями. Фото: freepik.com

Несприятливі дні для манікюру у вересні 2025 року — коли краще зачекати

У деякі дні вересня краще відкласти догляд за нігтями, щоб уникнути ламкості, подразнень чи зниження енергії:

1 вересня (понеділок) — не рекомендується робити манікюр, результат буде невдалий.

— не рекомендується робити манікюр, результат буде невдалий. 7 вересня (неділя) — нестабільна енергетика, покриття швидко зіпсується.

— нестабільна енергетика, покриття швидко зіпсується. 13 вересня (субота) — процедури можуть бути непередбачуваними.

— процедури можуть бути непередбачуваними. 16 вересня (вівторок) — несприятливий день для процедур краси.

— несприятливий день для процедур краси. 24 вересня (середа) — день енергетичних коливань, краще відкласти процедури.

— день енергетичних коливань, краще відкласти процедури. 30 вересня (вівторок) — молодик, не варто робити манікюр або педикюр.

Коли фарбувати нігті у вересні 2025 року

Місячні фази допомагають обрати правильний колір лаку:

Місяць, що росте — насичені та яскраві відтінки: червоний, бордовий, фіолетовий. Вони додають енергії та впевненості.

— насичені та яскраві відтінки: червоний, бордовий, фіолетовий. Вони додають енергії та впевненості. Спадний Місяць — спокійні, класичні кольори: нюдові, білий, бежевий, світло-рожевий. Допомагають зберегти баланс і гармонію.

— спокійні, класичні кольори: нюдові, білий, бежевий, світло-рожевий. Допомагають зберегти баланс і гармонію. Повня — час для креативу: блискітки, неонові відтінки та оригінальні дизайни.

Коли найсприятливіші дні для доглядових процедур для нігтів

Вересень — ідеальний місяць для відновлення нігтів після літа. Сонце, морська вода та спека могли зробити їх ламкими. Рекомендовані процедури:

14-16 вересня — живильні ванночки з маслами та травами;

— живильні ванночки з маслами та травами; 19-20 вересня — нанесення вітамінних комплексів та зміцнюючих покриттів;

— нанесення вітамінних комплексів та зміцнюючих покриттів; 25 вересня — педикюр з акцентом на догляд за шкірою стоп.

Також ділимося з вами іншими місячними календарями на вересень

Коли фарбувати волосся у перший осінній місяць.

Коли можна стригти волосся у вересні.

Коли найсприятливіші дні для нових починань та важливих справ.