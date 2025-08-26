Місячний календар фарбування волосся на вересень 2025 — сприятливі та небезпечні дати

Перукарка фарбує волосся. Фото: freepik.com

Вересень — ідеальний час, щоб змінити образ до нового сезону, освіжити колір волосся або спробувати новий відтінок. Місячний календар фарбування волосся допоможе обрати дні, коли результат буде максимально ефективним, а локони — здоровими та сильними. Дотримуючись простих рекомендацій, можна легко уникнути невдалих експериментів і зробити процедури безпечними та продуктивними.

Новини.LIVE ділиться з вами місячним календарем фарбування волосся на вересень 2025 року, який допоможе обрати найсприятливіші дати для оновлення кольору.

Фази Місяця у вересні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 6 вересня;

— з 1 по 6 вересня; Повня у знаку Риби — 7 вересня о 21:08 за Києвом;

— 7 вересня о 21:08 за Києвом; Місяць, що спадає — з 8 по 20 вересня;

— з 8 по 20 вересня; Молодик у знаку Діви — 21 вересня 22:54 за Києвом;

— 21 вересня 22:54 за Києвом; Місяць, що зростає — з 22 по 30 вересня;

— з 22 по 30 вересня; Сонячне затемнення (часткове) — 21 вересня, пік припаде на 22:41 за Києвом;

— 21 вересня, пік припаде на 22:41 за Києвом; Повне місячне затемнення — в ніч з 7 на 8 вересня, початок о 18:28 (напівтіньова фаза), а завершення — 23:55 за Києвом.

Фази Місяця. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі для фарбування волосся у вересні 2025 року

Найсприятливіші дні першого місяця осені: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 вересня.

Саме ці дати ідеальні для змін кольору, фарбування та відновлювальних процедур. Волосся швидко вбирає корисні компоненти, фарба лягає рівномірно, а локони виглядають здоровими та блискучими.

Як зазначають астрологи, період з 7 по 17 вересня особливо сприятливий, можна закріпити ефект фарбування, а відновлювальні процедури працюватимуть максимально ефективно.

Дівчина фарбує волосся. Фото: depositphotos.com

Місячний календар фарбування волосся на вересень 2025 — які дати несприятливі

Небезпечні дні для фарбування волосся: 6, 7, 15, 21 вересня.

У ці дні краще утриматися від радикальних змін та експериментів з фарбою, хімією або стайлінгом. Волосся чутливе до термічних і хімічних процедур, підвищується ризик посічених кінчиків і пошкодження структури. Також воно може стати неслухняним і ламким, фарба може лягти нерівномірно.

Дівчина у перукаря. Фото: freepik.com

Укладка та догляд — додаткові поради на вересень 2025

Орієнтуючись на фази Місяця у вересні 2025 року, ви можете посилити дію відновлювальних процедур:

Місяць, що зростає (1–6 вересня) : живильні маски з натуральними оліями, масаж голови, скрабування шкіри голови — волосся активно вбирає поживні речовини;

: живильні маски з натуральними оліями, масаж голови, скрабування шкіри голови — волосся активно вбирає поживні речовини; Повня (7 вересня) : уникайте агресивного стайлінгу, фенів і плойок; обмежтеся щадним миттям і кондиціонером;

: уникайте агресивного стайлінгу, фенів і плойок; обмежтеся щадним миттям і кондиціонером; Спадний Місяць (8–20 вересня) : відновлювальні процедури, лікування посічених кінчиків, пілінг шкіри голови допоможуть зміцнити волосся;

: відновлювальні процедури, лікування посічених кінчиків, пілінг шкіри голови допоможуть зміцнити волосся; Молодик (21 вересня) : краще дати волоссю перепочити, відкласти фарбування, хімічну завивку чи укладку;

: краще дати волоссю перепочити, відкласти фарбування, хімічну завивку чи укладку; Зростаючий Місяць (22–30 вересня): період активного живлення та відновлення, ідеальний для масок, масажу голови та початку курсів лікування волосся.

