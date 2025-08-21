Відео
Церковний календар на вересень 2025 — нова дата Різдва Богородиці

Церковний календар на вересень 2025 — нова дата Різдва Богородиці

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 09:02
Церковний календар на вересень 2025 — коли Різдво Богородиці та Воздвиження
Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Перший місяць осені особливо багатий на великі православні дати. У вересі українські віряни зустрічають дванадесяті свята Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Хреста Господнього. Також згадують апостола і євангеліста Іоанна Богослова, вшановують пам'ять трьох мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. 

Коли та які ще релігійні свята, події та пам'ятні дати відзначатимемо у вересні 2025 року, дізнавайтесь на Новини.LIVE. Ми підготували детальний церковний календар на місяць.

Читайте також:

Православний календар на вересень 2025 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем

Церковні свята у вересні 2025 року за новим стилем:

  • 1 вересняпочаток індикту — церковне новоліття або початок нового Церковного року, преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи, Собор Вінницьких святих.
  • 2 вересня — преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських.
  • 3 вересня — мучениці Василиси Нікомідійської, священномученика Анфима, єпископа Нікомідійського, та інших із ним, Пісідійської ікони Божої Матері.
  • 4 вересня — священномученика Вавила, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків, обрітення мощей святителя Іосафа, єпископа Білгородського, ікони Божої Матері "Неопалима Купина".
  • 5 вересня — преподобномученика Афанасія, ігумена Берестейського, убивство блгв. кн. Гліба (у хрещенні Давида).
  • 6 вересня — спогад чуда Архістратига Михаїла в Хонах (Колосах).
  • 7 вересня — передсвято Різдва Пресвятої Богородиці, преподобномученика Макарія Канівського, архімандрита Овруцького, Переяславського, ікони Божої Матері "Вінницька" ("Вінницько-Рожецька").
  • 8 вересняРіздво Пресвятої Богородиці, ікони Софії — премудрості Божої (Київської), Почаївської ікони Божої Матері.
  • 9 вересня — праведних Богоотців Іоакима та Анни, обрітення і перенесення мощей святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського.
  • 10 вересня — мучениць Мінодори, Мітродори та Німфодори, преподобного Павла Слухняного, Печерського.
  • 11 вересня — преподобної Феодори Олександрійської Молодшої.
  • 12 вересня — священномученика Автонома Італійського, єпископа.
  • 13 вересня — передсвяткування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, пам'ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі, священномученика Корнилія Сотника, єпископа.
  • 14 вересняВоздвиження Хреста Господнього, упокоєння свт. Іоана Златоуста, Ліснинської ікони Божої Матері.
  • 15 вересня — великомученика Микити Готфського.
  • 16 вересня — великомучениці Євфимії Всехвальної.
  • 17 вереснямучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.
  • 18 вересня — преподобного Євменія, єпископа Гортинського, Молченської ікони Божої Матері.
  • 19 вересня — мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, благовірного великого князя Ігоря Чернігівського і Київського.
  • 20 вересня — мучеників і сповідників Михаїла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, чудотворців, преподобного і благовірного князя Олега Брянського.
  • 21 вересня — апостола від 70-ти Кодрата, обрітення мощей святителя Димитрія, Туптала.
  • 22 вересня — пророка Іони.
  • 23 вереснязачаття чесного, славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана.
  • 24 вересня — преподобного Феодосія Манявського, первомучениці рівноапостольної Фекли.
  • 25 вересня — преподобної Євфросинії Олександрійської, преподобної Євфросинії Суздальської, в миру Феодулії.
  • 26 вересняапостола і євангеліста Івана Богослова.
  • 27 вересня — мученика Каллістрата і дружини його.
  • 28 вересня — преподобного Харитона Сповідника, Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах.
  • 29 вересня — преподобного Кіріака пустельника.
  • 30 вересня — святителя Михаїла, першого митрополита Київського.

Також пропонуємо ознайомитися з календарем державних, професійних, міжнародних свят та вихідних на вересень 2025 року.

свята церква вересень календар Різдво Пресвятої Богородиці
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
