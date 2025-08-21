Церковний календар на вересень 2025 — коли Різдво Богородиці та Воздвиження

Церковний календар на вересень 2025 — нова дата Різдва Богородиці
Перший місяць осені особливо багатий на великі православні дати. У вересі українські віряни зустрічають дванадесяті свята Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Хреста Господнього. Також згадують апостола і євангеліста Іоанна Богослова, вшановують пам'ять трьох мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.
Коли та які ще релігійні свята, події та пам'ятні дати відзначатимемо у вересні 2025 року, дізнавайтесь на Новини.LIVE. Ми підготували детальний церковний календар на місяць.
Православний календар на вересень 2025 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем
Церковні свята у вересні 2025 року за новим стилем:
- 1 вересня — початок індикту — церковне новоліття або початок нового Церковного року, преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи, Собор Вінницьких святих.
- 2 вересня — преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських.
- 3 вересня — мучениці Василиси Нікомідійської, священномученика Анфима, єпископа Нікомідійського, та інших із ним, Пісідійської ікони Божої Матері.
- 4 вересня — священномученика Вавила, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків, обрітення мощей святителя Іосафа, єпископа Білгородського, ікони Божої Матері "Неопалима Купина".
- 5 вересня — преподобномученика Афанасія, ігумена Берестейського, убивство блгв. кн. Гліба (у хрещенні Давида).
- 6 вересня — спогад чуда Архістратига Михаїла в Хонах (Колосах).
- 7 вересня — передсвято Різдва Пресвятої Богородиці, преподобномученика Макарія Канівського, архімандрита Овруцького, Переяславського, ікони Божої Матері "Вінницька" ("Вінницько-Рожецька").
- 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці, ікони Софії — премудрості Божої (Київської), Почаївської ікони Божої Матері.
- 9 вересня — праведних Богоотців Іоакима та Анни, обрітення і перенесення мощей святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського.
- 10 вересня — мучениць Мінодори, Мітродори та Німфодори, преподобного Павла Слухняного, Печерського.
- 11 вересня — преподобної Феодори Олександрійської Молодшої.
- 12 вересня — священномученика Автонома Італійського, єпископа.
- 13 вересня — передсвяткування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, пам'ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі, священномученика Корнилія Сотника, єпископа.
- 14 вересня — Воздвиження Хреста Господнього, упокоєння свт. Іоана Златоуста, Ліснинської ікони Божої Матері.
- 15 вересня — великомученика Микити Готфського.
- 16 вересня — великомучениці Євфимії Всехвальної.
- 17 вересня — мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.
- 18 вересня — преподобного Євменія, єпископа Гортинського, Молченської ікони Божої Матері.
- 19 вересня — мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, благовірного великого князя Ігоря Чернігівського і Київського.
- 20 вересня — мучеників і сповідників Михаїла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, чудотворців, преподобного і благовірного князя Олега Брянського.
- 21 вересня — апостола від 70-ти Кодрата, обрітення мощей святителя Димитрія, Туптала.
- 22 вересня — пророка Іони.
- 23 вересня — зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана.
- 24 вересня — преподобного Феодосія Манявського, первомучениці рівноапостольної Фекли.
- 25 вересня — преподобної Євфросинії Олександрійської, преподобної Євфросинії Суздальської, в миру Феодулії.
- 26 вересня — апостола і євангеліста Івана Богослова.
- 27 вересня — мученика Каллістрата і дружини його.
- 28 вересня — преподобного Харитона Сповідника, Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах.
- 29 вересня — преподобного Кіріака пустельника.
- 30 вересня — святителя Михаїла, першого митрополита Київського.
