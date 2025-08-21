Церковний календар на вересень 2025 — коли Різдво Богородиці та Воздвиження

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Перший місяць осені особливо багатий на великі православні дати. У вересі українські віряни зустрічають дванадесяті свята Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Хреста Господнього. Також згадують апостола і євангеліста Іоанна Богослова, вшановують пам'ять трьох мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

Коли та які ще релігійні свята, події та пам'ятні дати відзначатимемо у вересні 2025 року, дізнавайтесь на Новини.LIVE. Ми підготували детальний церковний календар на місяць.

Реклама

Читайте також:

Православний календар на вересень 2025 року — повний перелік свят за новоюліанським календарем

Церковні свята у вересні 2025 року за новим стилем:

1 вересня — початок індикту — церковне новоліття або початок нового Церковного року , преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи, Собор Вінницьких святих.

— , преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи, Собор Вінницьких святих. 2 вересня — преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських.

— преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських. 3 вересня — мучениці Василиси Нікомідійської, священномученика Анфима, єпископа Нікомідійського, та інших із ним, Пісідійської ікони Божої Матері.

— мучениці Василиси Нікомідійської, священномученика Анфима, єпископа Нікомідійського, та інших із ним, Пісідійської ікони Божої Матері. 4 вересня — священномученика Вавила, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків, обрітення мощей святителя Іосафа, єпископа Білгородського, ікони Божої Матері "Неопалима Купина".

— священномученика Вавила, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків, обрітення мощей святителя Іосафа, єпископа Білгородського, ікони Божої Матері "Неопалима Купина". 5 вересня — преподобномученика Афанасія, ігумена Берестейського, убивство блгв. кн. Гліба (у хрещенні Давида).

— преподобномученика Афанасія, ігумена Берестейського, убивство блгв. кн. Гліба (у хрещенні Давида). 6 вересня — спогад чуда Архістратига Михаїла в Хонах (Колосах).

— спогад чуда Архістратига Михаїла в Хонах (Колосах). 7 вересня — передсвято Різдва Пресвятої Богородиці, преподобномученика Макарія Канівського, архімандрита Овруцького, Переяславського, ікони Божої Матері "Вінницька" ("Вінницько-Рожецька").

— передсвято Різдва Пресвятої Богородиці, преподобномученика Макарія Канівського, архімандрита Овруцького, Переяславського, ікони Божої Матері "Вінницька" ("Вінницько-Рожецька"). 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці , ікони Софії — премудрості Божої (Київської), Почаївської ікони Божої Матері.

— , ікони Софії — премудрості Божої (Київської), Почаївської ікони Божої Матері. 9 вересня — праведних Богоотців Іоакима та Анни, обрітення і перенесення мощей святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського.

— праведних Богоотців Іоакима та Анни, обрітення і перенесення мощей святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. 10 вересня — мучениць Мінодори, Мітродори та Німфодори, преподобного Павла Слухняного, Печерського.

— мучениць Мінодори, Мітродори та Німфодори, преподобного Павла Слухняного, Печерського. 11 вересня — преподобної Феодори Олександрійської Молодшої.

— преподобної Феодори Олександрійської Молодшої. 12 вересня — священномученика Автонома Італійського, єпископа.

— священномученика Автонома Італійського, єпископа. 13 вересня — передсвяткування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, пам'ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі, священномученика Корнилія Сотника, єпископа.

— передсвяткування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, пам'ять оновлення (освячення) храму Воскресіння Христового в Єрусалимі, священномученика Корнилія Сотника, єпископа. 14 вересня — Воздвиження Хреста Господнього , упокоєння свт. Іоана Златоуста, Ліснинської ікони Божої Матері.

— , упокоєння свт. Іоана Златоуста, Ліснинської ікони Божої Матері. 15 вересня — великомученика Микити Готфського.

— великомученика Микити Готфського. 16 вересня — великомучениці Євфимії Всехвальної.

— великомучениці Євфимії Всехвальної. 17 вересня — мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії .

— . 18 вересня — преподобного Євменія, єпископа Гортинського, Молченської ікони Божої Матері.

— преподобного Євменія, єпископа Гортинського, Молченської ікони Божої Матері. 19 вересня — мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, благовірного великого князя Ігоря Чернігівського і Київського.

— мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта, благовірного великого князя Ігоря Чернігівського і Київського. 20 вересня — мучеників і сповідників Михаїла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, чудотворців, преподобного і благовірного князя Олега Брянського.

— мучеників і сповідників Михаїла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, чудотворців, преподобного і благовірного князя Олега Брянського. 21 вересня — апостола від 70-ти Кодрата, обрітення мощей святителя Димитрія, Туптала.

— апостола від 70-ти Кодрата, обрітення мощей святителя Димитрія, Туптала. 22 вересня — пророка Іони.

— пророка Іони. 23 вересня — зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана .

— . 24 вересня — преподобного Феодосія Манявського, первомучениці рівноапостольної Фекли.

— преподобного Феодосія Манявського, первомучениці рівноапостольної Фекли. 25 вересня — преподобної Євфросинії Олександрійської, преподобної Євфросинії Суздальської, в миру Феодулії.

— преподобної Євфросинії Олександрійської, преподобної Євфросинії Суздальської, в миру Феодулії. 26 вересня — апостола і євангеліста Івана Богослова .

— . 27 вересня — мученика Каллістрата і дружини його.

— мученика Каллістрата і дружини його. 28 вересня — преподобного Харитона Сповідника, Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах.

— преподобного Харитона Сповідника, Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах. 29 вересня — преподобного Кіріака пустельника.

— преподобного Кіріака пустельника. 30 вересня — святителя Михаїла, першого митрополита Київського.

Також пропонуємо ознайомитися з календарем державних, професійних, міжнародних свят та вихідних на вересень 2025 року.