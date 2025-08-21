Видео
Видео

Церковный календарь на сентябрь — новая дата Рождества Богородицы

Дата публикации 21 августа 2025 09:02
Церковный календарь на сентябрь 2025 — когда Рождество Богородицы и Воздвижение
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Первый месяц осени особенно богат на большие православные даты. В сентябре украинские верующие встречают двунадесятые праздники Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня. Также вспоминают апостола и евангелиста Иоанна Богослова, чтят память трех мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Когда и какие еще религиозные праздники, события и памятные даты будем отмечать в сентябре 2025 года, узнавайте на Новини.LIVE. Мы подготовили подробный церковный календарь на месяц.

Читайте также:

Православный календарь на сентябрь 2025 года полный перечень праздников по новоюлианскому календарю

Церковные праздники в сентябре 2025 года по новому стилю:

  • 1 сентябряначало индикта церковное новолетие или начало нового Церковного года, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы, Собор Винницких святых.
  • 2 сентября — преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
  • 3 сентября — мученицы Василисы Никомидийской, священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и других с ним, Писидийской иконы Божией Матери.
  • 4 сентября — священномученика Вавила, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, обретение мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".
  • 5 сентября — преподобномученика Афанасия, игумена Берестейского, убиение блгв. кн. Глеба (в крещении Давида).
  • 6 сентября — воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах (Колосах).
  • 7 сентября — предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского, иконы Божией Матери "Винницкая" ("Винницко-Рожецкая").
  • 8 сентябряРождество Пресвятой Богородицы, иконы Софии - премудрости Божией (Киевской), Почаевской иконы Божией Матери.
  • 9 сентября — праведных Богоотцов Иоакима и Анны, обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
  • 10 сентября — мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушного, Печерского.
  • 11 сентября — преподобной Феодоры Александрийской Младшей.
  • 12 сентября — священномученика Автонома Италийского, епископа.
  • 13 сентября — предпразднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, священномученика Корнилия Сотника, епископа.
  • 14 сентябряВоздвижение Креста Господня, упокоение свт. Иоанна Златоуста, Леснинской иконы Божией Матери.
  • 15 сентября — великомученика Никиты Готфского.
  • 16 сентября — великомученицы Евфимии Всехвальной.
  • 17 сентябрямучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
  • 18 сентября - преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божией Матери.
  • 19 сентября — мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.
  • 20 сентября — мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского.
  • 21 сентября — апостола от 70-ти Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия, Туптала.
  • 22 сентября — пророка Ионы.
  • 23 сентябрязачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
  • 24 сентября — преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Феклы.
  • 25 сентября — преподобной Евфросинии Александрийской, преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии.
  • 26 сентябряапостола и евангелиста Иоанна Богослова.
  • 27 сентября — мученика Каллистрата и жены его.
  • 28 сентября — преподобного Харитона Исповедника, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Ближних пещерах.
  • 29 сентября — преподобного Кириака отшельника.
  • 30 сентября — святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Также предлагаем ознакомиться с календарем государственных, профессиональных, международных праздников и выходных на сентябрь 2025 года.

праздники церковь сентябрь календарь Рождество Пресвятой Богородицы
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
