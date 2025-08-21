Церковный календарь на сентябрь 2025 — когда Рождество Богородицы и Воздвижение

Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Первый месяц осени особенно богат на большие православные даты. В сентябре украинские верующие встречают двунадесятые праздники Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня. Также вспоминают апостола и евангелиста Иоанна Богослова, чтят память трех мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Когда и какие еще религиозные праздники, события и памятные даты будем отмечать в сентябре 2025 года, узнавайте на Новини.LIVE. Мы подготовили подробный церковный календарь на месяц.

Православный календарь на сентябрь 2025 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю

Церковные праздники в сентябре 2025 года по новому стилю:

1 сентября — начало индикта — церковное новолетие или начало нового Церковного года , преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы, Собор Винницких святых.

— — , преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы, Собор Винницких святых. 2 сентября — преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

— преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. 3 сентября — мученицы Василисы Никомидийской, священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и других с ним, Писидийской иконы Божией Матери.

— мученицы Василисы Никомидийской, священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и других с ним, Писидийской иконы Божией Матери. 4 сентября — священномученика Вавила, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, обретение мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

— священномученика Вавила, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, обретение мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". 5 сентября — преподобномученика Афанасия, игумена Берестейского, убиение блгв. кн. Глеба (в крещении Давида).

— преподобномученика Афанасия, игумена Берестейского, убиение блгв. кн. Глеба (в крещении Давида). 6 сентября — воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах (Колосах).

— воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах (Колосах). 7 сентября — предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского, иконы Божией Матери "Винницкая" ("Винницко-Рожецкая").

— предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского, иконы Божией Матери "Винницкая" ("Винницко-Рожецкая"). 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы , иконы Софии - премудрости Божией (Киевской), Почаевской иконы Божией Матери.

— , иконы Софии - премудрости Божией (Киевской), Почаевской иконы Божией Матери. 9 сентября — праведных Богоотцов Иоакима и Анны, обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

— праведных Богоотцов Иоакима и Анны, обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. 10 сентября — мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушного, Печерского.

— мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушного, Печерского. 11 сентября — преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

— преподобной Феодоры Александрийской Младшей. 12 сентября — священномученика Автонома Италийского, епископа.

— священномученика Автонома Италийского, епископа. 13 сентября — предпразднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, священномученика Корнилия Сотника, епископа.

— предпразднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, священномученика Корнилия Сотника, епископа. 14 сентября — Воздвижение Креста Господня , упокоение свт. Иоанна Златоуста, Леснинской иконы Божией Матери.

— , упокоение свт. Иоанна Златоуста, Леснинской иконы Божией Матери. 15 сентября — великомученика Никиты Готфского.

— великомученика Никиты Готфского. 16 сентября — великомученицы Евфимии Всехвальной.

— великомученицы Евфимии Всехвальной. 17 сентября — мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии .

— . 18 сентября - преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божией Матери.

- преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божией Матери. 19 сентября — мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.

— мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского. 20 сентября — мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского.

— мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского. 21 сентября — апостола от 70-ти Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия, Туптала.

— апостола от 70-ти Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия, Туптала. 22 сентября — пророка Ионы.

— пророка Ионы. 23 сентября — зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна .

— . 24 сентября — преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Феклы.

— преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Феклы. 25 сентября — преподобной Евфросинии Александрийской, преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии.

— преподобной Евфросинии Александрийской, преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии. 26 сентября — апостола и евангелиста Иоанна Богослова .

— . 27 сентября — мученика Каллистрата и жены его.

мученика Каллистрата и жены его. 28 сентября — преподобного Харитона Исповедника, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Ближних пещерах.

— преподобного Харитона Исповедника, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Ближних пещерах. 29 сентября — преподобного Кириака отшельника.

— преподобного Кириака отшельника. 30 сентября — святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

