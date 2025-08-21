Церковный календарь на сентябрь 2025 — когда Рождество Богородицы и Воздвижение

Церковный календарь на сентябрь — новая дата Рождества Богородицы
Первый месяц осени особенно богат на большие православные даты. В сентябре украинские верующие встречают двунадесятые праздники Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня. Также вспоминают апостола и евангелиста Иоанна Богослова, чтят память трех мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Когда и какие еще религиозные праздники, события и памятные даты будем отмечать в сентябре 2025 года, узнавайте на Новини.LIVE. Мы подготовили подробный церковный календарь на месяц.
Православный календарь на сентябрь 2025 года — полный перечень праздников по новоюлианскому календарю
Церковные праздники в сентябре 2025 года по новому стилю:
- 1 сентября — начало индикта — церковное новолетие или начало нового Церковного года, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы, Собор Винницких святых.
- 2 сентября — преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
- 3 сентября — мученицы Василисы Никомидийской, священномученика Анфима, епископа Никомидийского, и других с ним, Писидийской иконы Божией Матери.
- 4 сентября — священномученика Вавила, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, обретение мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".
- 5 сентября — преподобномученика Афанасия, игумена Берестейского, убиение блгв. кн. Глеба (в крещении Давида).
- 6 сентября — воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах (Колосах).
- 7 сентября — предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского, иконы Божией Матери "Винницкая" ("Винницко-Рожецкая").
- 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, иконы Софии - премудрости Божией (Киевской), Почаевской иконы Божией Матери.
- 9 сентября — праведных Богоотцов Иоакима и Анны, обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
- 10 сентября — мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушного, Печерского.
- 11 сентября — преподобной Феодоры Александрийской Младшей.
- 12 сентября — священномученика Автонома Италийского, епископа.
- 13 сентября — предпразднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, священномученика Корнилия Сотника, епископа.
- 14 сентября — Воздвижение Креста Господня, упокоение свт. Иоанна Златоуста, Леснинской иконы Божией Матери.
- 15 сентября — великомученика Никиты Готфского.
- 16 сентября — великомученицы Евфимии Всехвальной.
- 17 сентября — мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
- 18 сентября - преподобного Евмения, епископа Гортинского, Молченской иконы Божией Матери.
- 19 сентября — мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского.
- 20 сентября — мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского.
- 21 сентября — апостола от 70-ти Кодрата, обретение мощей святителя Димитрия, Туптала.
- 22 сентября — пророка Ионы.
- 23 сентября — зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 24 сентября — преподобного Феодосия Манявского, первомученицы равноапостольной Феклы.
- 25 сентября — преподобной Евфросинии Александрийской, преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии.
- 26 сентября — апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
- 27 сентября — мученика Каллистрата и жены его.
- 28 сентября — преподобного Харитона Исповедника, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Ближних пещерах.
- 29 сентября — преподобного Кириака отшельника.
- 30 сентября — святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
